Lucas Torreira bu sezonda Galatasaray'ın kalbi oldu!

Galatasaray forması ile 4. sezonunu yaşayan ve takımın bel kemiği olan Lucas Torreira, etkili performansına Beşiktaş karşılaşmasında da devam etti. Uruguaylı oyuncu, orta sahada takımı ayakta tutan ve golün pasını veren isim olarak öne çıkarken bu sezon hiç vites düşürmedi.

LUCAS TORREIRA TÜM MAÇLARA İLK 11'DE ÇIKTI

Lig ve Avrupa arenasındaki 10 maçın tamamında sahaya ilk 11'de çıkan Torreira, bunu yapan takımdaki tek isim durumunda.

Siyah-beyazlı takıma karşı oynanan karşılaşmada 10.95 km koşan ve koşu mesafesinde Galatasaray'ın en iyisi olan 29 yaşındaki futbolcu, pres gücünü Ndidi'den kaptığı topla gol pası vererek de gösterdi.

