Spor yazarları Samsunspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi! Domenico Tedesco için sert eleştiriler: Bilgisayarı ne derse onu yapıyor

Lider Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada Fenerbahçe, zorlu Samsunspor mücadelesinde etkisiz bir oyunla 0-0 berabere kalarak puan farkını eritme şanısını kaybetti. Usta kalemler, bu maçı köşelerinde değerlendirirken, Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco için de eleştirilerde bulundular.

İşte o yazılardan öne çıkanlar;

"BU TABLO KABUL EDİLEMEZ"

"Fenerbahçe adına dün geceki oyuna baktığımızda kesinlikle bu tablo kabul edilemez. Hakem Halil Umut Meler, Türkiye'nin 1 numarasıydı. Fakat kendine güveni gitmiş, ruhen bitmiş. Bir penaltı verdi, evlere şenlik. Allah'tan VAR düzeltti. Samsunspor'un iptal edilen golündeki ofsayt kararı doğru. Topa vurulduğunda Tarık'ın arkasındaki Samsunlu oyuncu, Tarık'ın sağ tarafından geriye doğru koşup Tarık'ın görüş ve müdahale alanını etkiliyor."

(Ahmet Çakar/Sabah)

"FENERBAHÇE ŞAMPİYONLUĞA OYNAYAMAZ"

"Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü de Mourinho gibi ilk yarı bitmeden soyunma odasına girdi. 67'de bütün değişiklik haklarını kullandı. Oyuncun sakatlansa ne olacaktı? Yandı gülüm keten helva. Dün gece Fenerbahçe maçı kazanmayı hak edecek futbol oynamadı. Bu Fenerbahçe bu mücadelesi ve oyunuyla şampiyonluğa oynayamaz."

(Erman Toroğlu/Sözcü)

"BİLGİSAYARI NE DERSE ONU YAPIYOR"

"Ligin zirvesinde puan kayıplarının olduğu haftada, bir puanı yeterli görmek... Oyunun hikayesine baktığınız zaman aslında bir puanı kazandı Fenerbahçe. Dikkat ederseniz Tedesco ile ilgili cümle kurmadım. Bilgisayarı ne derse O'nu yapıyor çünkü. Ligin ruhundan, ateşinden haberi yok."

(Gürcan Bilgiç/Fotomaç)

"UMUT YOK"

"5 yeni oyuncuyla Fenerbahçe biraz daha çaresizlik girdabından kurtulmak için çırpındı ama çok fazla değişen bir şey olmadı. Samsun'da Fenerbahçe'yi yenilgiden kaleci kurtardı. Bir takımın 1 puan alırken kahramanı kalecisiyse o takımın şampiyonluğa yarışması imkansız. Ne zaman ki 3 puan getirecek kahramanlar çıkar, o zaman zirve yarışından söz edebiliriz. Ama bu tabloda ne yazık ki böyle bir umut yok."

(Engin Verel/Akşam)

