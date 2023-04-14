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Ardahan'a kış geri geldi: Kar yağdı

Ardahan'da hava sıcaklığının sıfırın altında 4 dereceye düşmesiyle birlikte kar yağışı etkili oldu. 

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 11:00
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Ardahan'a Nisan ayında kar yağdı

Ardahan'a kış geri geldi: Kar yağdı
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İHA'nın haberine göre, Ardahan'da akşam etkili olan kar yağışıyla birlikte kent merkezi beyaza büründü.

Kentte dün akşam etkili olan yağmur, bir süre sonra yerini kara bıraktı. Sıcaklığın sıfırın altında 4 dereceye düştüğü kent, beyaza büründü.

Kent sakini Deniz Dark, baharda karla birlikte sürpriz yaşadıklarını söyleyerek, ''Nisan ayındayız. Normalde sıcak ve güneşli hava beklerken gördüğünüz gibi Ardahan'a kar yağıyor. Burası bir kış şehri ve bunu biz kabul etmişiz. Eski dilden bunlara hesaplar yapılırdı. Fakat bu hesaplar bizim hesaplarımıza pek uymuyor'' dedi.

 

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