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Kar yağışı yurt genelinde etkili oluyor. Şu an tüm Türkiye bu halde

Hafta sonu 20 dereceye yaklaşarak bahar havası yaşayan Türkiye’de hafta içi tekrar kış şartlarına geri döndü. Sıcaklıklar tüm yurtta sıfıra yakın seyrederken Türkiye’nin genelinde kar yağışı etkili oluyor...

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 16:50
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Şu an tüm Türkiye bu halde. Kar yağışı yurt genelinde etkili oluyor

Kar yağışı yurt genelinde etkili oluyor. Şu an tüm Türkiye bu halde
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Geçtiğimiz hafta sonu ve pazartesi hava sıcaklıkları 20 derecelerde seyrederken yurt genelinde bahar havası yaşanıyordu.

KIŞ ŞARTLARI GERİ DÖNDÜ

Dün başlayan soğuk hava dalgası bugün tüm yurdu etkisi altına alarak kış şartlarına geri dönüldü.

KUVVETLİ SOĞUK VE YOĞUN KAR YAĞIŞI

Meteoroloji bugün beklenen kuvvetli sağanak, yoğun kar ve fırtına nedeniyle 32 kente sarı, 24 kente turuncu kodlu uyarıda bulundu.

Yeni hava durumu raporuna göre ülke genelinde sıcaklıkların 8 ila 15 derece azalacağı tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve Doğu Akdeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Öte yandan Meteoroloji'nin uyarıları sonrası Ankara ve İstanbul'da kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Güney Ege kıyıları ile Batı Akdeniz'in kıyı kesimleri dışında bütün bölgelerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava durumunu gösteren popüler program Windy’e göre saat 15 itibariyle Türkiye’deki kar yağışı ise böyle görüntülendi.

İşte o son durum:

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