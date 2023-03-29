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Flaş… Flaş… İstanbul’da kar yağışı başladı

Flaş… Flaş… İstanbul’da kar yağışı başladı. İstanbul’da Avrupa Yakası'nda sabah saatlerinde yer yer kar ve karla karışık yağmur etkili oldu. Beylikdüzü'nde yaşayanlar sabaha kar yağışıyla uyandı.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 10:37
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İstanbul’da kar yağışı başladı

Flaş… Flaş… İstanbul’da kar yağışı başladı
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aralıksız yağan yağmur, bu sabah havaların soğumasıyla birlikte yerini kar yağışına bıraktı.

Hava sıcaklığının 2 ile 0 derece arasında değiştiği Kartal, Aydos Ormanı'nın yüksek kesimleri kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.

Hava sıcaklığının öğle saatlerinde etkisini arttırarak mevsim normallerinde seyir edeceği öğrenildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'un yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Yoğun kar yağışının etkili olduğu Çatalca’nın Elbasan Mahallesi'nde çatılar beyaza büründü.



“Çiftçilik yapıyoruz kar yağışı tarlalarımıza iyi geliyor”

Elbasan mahalle sakinlerinden Burhan Kıran; “Çok bekledik bu kar yağışını ancak hava şartlarından dolayı biraz geç geldi. Bu kar yağışına bizim çok ihtiyacımız vardı, Çiftçilik yapıyoruz kar yağışı tarlalarımıza iyi geliyor. Beklediğimiz kar yağışı mart ayında geldi, biraz geç oldu ama yapacak bir şey yok. Ben 65 yaşındayım eskiden burada diz boyu kar yağardı ama Allah’ın hikmeti şimdi eskisi gibi yağmıyor ama buna da şükür” şeklinde konuştu.

 

(DHA)

 

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