Ardahan'da askeri bandoya yoğun ilgi

Ardahan’da 9. Kolordu Bölge Bando Komutanlığı Hafif Müzik Orkestrası tarafından düzenlenen konser, büyük ilgi gördü.
Ardahan Valiliği ile 9. Kolordu Bölge Bando Komutanlığı işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, askeri bando çeşitli şarkılar seslendirdi.
Milli Egemenlik Parkı’nda gerçekleştirilen konsere yoğun bir katılım oldu.
Konseri izlemeye gelen Ardahanlılar, bando ekibinin performansıyla unutulmaz anlar yaşadı.
9. Kolordu Komutanlığına bağlı askeri bando, marşların yanı sıra solist eşliğinde Türk halk ve sanat müziğinden de eserler sunarak dinleyicilere keyifli dakikalar yaşattı.