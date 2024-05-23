Ardahan'da askeri bandoya yoğun ilgi

Ardahan'da askeri bandoya yoğun ilgi
Düzenleme: Kaynak: İHA

Ardahan’da Bölge Bando Komutanlığı Hafif Müzik Orkestrası tarafından düzenlenen konser Ardahanlılar tarafından ilgi ile takip edildi.

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Ardahan'da askeri bandoya yoğun ilgi 1

Ardahan’da 9. Kolordu Bölge Bando Komutanlığı Hafif Müzik Orkestrası tarafından düzenlenen konser, büyük ilgi gördü.

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Ardahan'da askeri bandoya yoğun ilgi 2

Ardahan Valiliği ile 9. Kolordu Bölge Bando Komutanlığı işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, askeri bando çeşitli şarkılar seslendirdi.


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Ardahan'da askeri bandoya yoğun ilgi 3

Milli Egemenlik Parkı’nda gerçekleştirilen konsere yoğun bir katılım oldu.

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Ardahan'da askeri bandoya yoğun ilgi 4

Konseri izlemeye gelen Ardahanlılar, bando ekibinin performansıyla unutulmaz anlar yaşadı.

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Ardahan'da askeri bandoya yoğun ilgi 5

9. Kolordu Komutanlığına bağlı askeri bando, marşların yanı sıra solist eşliğinde Türk halk ve sanat müziğinden de eserler sunarak dinleyicilere keyifli dakikalar yaşattı.

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Ardahan'da askeri bandoya yoğun ilgi 6
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Ardahan'da askeri bandoya yoğun ilgi 7
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