Ardahan'da kartpostallık görüntüler

Posof ilçesi sonbaharın gelmesi ve ağaçların yapraklarının rengârenk olmasıyla doğaseverlere eşsiz bir manzara sunuyor. Ağaçlar yapraklarını dökmeye, rengârenk tonlara bürünmeye başladı.

Posof ilçe sınırları içerisinde bulunan binlerce ağacın yaprakları da farklı renklerin çeşitli tonlarına büründü. Ağaçlar yeşil, mavi, sarı ve kırmızının farklı tonlarına boyandı.

Ağaçlarda ortaya çıkan farklı renk tonları, doğasever Doğukan Yılmaz tarafında dron ile görüntülendi. Görüntülerde, farklı tür ağaçların renk cümbüşü sonbaharın kartpostallık yüzünü ortaya çıkarıyor.

Özellikle bölgenin en yüksek dağları fotoğraf tutkunlarının ve doğaseverlerin uğrak noktası halini aldı. Çam ağaçlarının yeşili, diğer ağaç türlerinin renkleriyle birlikte görsel şölen oluşturuyor.

Görüntüleri çeken Doğukan Yılmaz, "Amatör fotoğrafçıyım. Sonbaharda Posof ilçesinin güzelliklerini çekmek için arkadaşlarla toplandık. İlçede manzara güzel, ağaçlar güzel, renkler güzel. Meraklılarını bekliyoruz" dedi.