Ardahan'da kartpostallık görüntüler

Ardahan’ın Posof ilçesi sonbahar mevsiminin gelmesi ile kartpostallık görüntüleri beraberinde getirdi.

KAYNAK: İHA
Ardahan'da kartpostallık görüntüler

Posof ilçesi sonbaharın gelmesi ve ağaçların yapraklarının rengârenk olmasıyla doğaseverlere eşsiz bir manzara sunuyor. Ağaçlar yapraklarını dökmeye, rengârenk tonlara bürünmeye başladı.

aw053779-02.jpg

Posof ilçe sınırları içerisinde bulunan binlerce ağacın yaprakları da farklı renklerin çeşitli tonlarına büründü. Ağaçlar yeşil, mavi, sarı ve kırmızının farklı tonlarına boyandı.

aw053779-04.jpg

Ağaçlarda ortaya çıkan farklı renk tonları, doğasever Doğukan Yılmaz tarafında dron ile görüntülendi. Görüntülerde, farklı tür ağaçların renk cümbüşü sonbaharın kartpostallık yüzünü ortaya çıkarıyor.

aw053779-05.jpg

Özellikle bölgenin en yüksek dağları fotoğraf tutkunlarının ve doğaseverlerin uğrak noktası halini aldı. Çam ağaçlarının yeşili, diğer ağaç türlerinin renkleriyle birlikte görsel şölen oluşturuyor.

Görüntüleri çeken Doğukan Yılmaz, "Amatör fotoğrafçıyım. Sonbaharda Posof ilçesinin güzelliklerini çekmek için arkadaşlarla toplandık. İlçede manzara güzel, ağaçlar güzel, renkler güzel. Meraklılarını bekliyoruz" dedi.

aw053779-06.jpg

Öne Çıkanlar
Masterchef Kerem kimdir? Masterchef All Star Kerem Giritlioğlu kaç yaşında nereli?
Masterchef Kerem kimdir? Masterchef All Star Kerem Giritlioğlu kaç yaşında nereli?
MasterChef All Star 120. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 120. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? 15 Ekim MasterChef’te kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 15 Ekim MasterChef’te kim gitti?
MasterChef All Star 119. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 119. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
New York Times İsrail’in Gazze’iyi işgal planını adım adım açıkladı
New York Times İsrail’in Gazze’iyi işgal planını adım adım açıkladı
İmamoğlu elindeki bulgurdan da olacak ya da...
İmamoğlu elindeki bulgurdan da olacak ya da...
Son Haberler
Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı Gündem
Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Eda Ece'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu Magazin
Eda Ece'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu
Güney Kore'den Kuzey Kore'ye Rusya tepkisi Dünya
Güney Kore'den Kuzey Kore'ye Rusya tepkisi
Jandarma ekiplerinden Aydın'da şok uygulaması Gündem
Jandarma ekiplerinden Aydın'da şok uygulaması
Kadınlara mucize ot ortaya çıktı. 3 kabusa iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Kadınlara mucize ot ortaya çıktı. 3 kabusa iyi geliyor
Masterchef Kerem kimdir? Masterchef All Star Kerem Giritlioğlu kaç yaşında nereli? Keşfet
Masterchef Kerem kimdir? Masterchef All Star Kerem Giritlioğlu kaç yaşında nereli?
MasterChef All Star 120. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman? Magazin
MasterChef All Star 120. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?