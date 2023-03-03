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Ardahan'da hava eksi 20'lere indi. TIR'lar yolda mahsur kaldı

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı.

Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma - 11:49
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Ardahan'da yoğun kar yağışı TIR'ları yolda mahsur bıraktı

Ardahan'da hava eksi 20'lere indi. TIR'lar yolda mahsur kaldı
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İHA

Kar ve tipi, Ardahan-Şavşat ve Ardahan-Posof kara yolları başta olmak üzere kentin yüksek kesimindeki yollarda ulaşımı aksattı.
Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkiinde tırlar yoğun kar yağışı ve tipi yüzünden yolda kaldı. Ulaşımın güçlükle sağlandığı yolda bazı tırlar da kara saplandı. Yolda yapılan kar temizleme çalışmalarının ardından kontrollü olarak araç geçişlerine izin verildi.
Ardahan-Posof kara yolunda ise kar yağışı sonrası kayganlaşan yolda bir tır kayarak yoldan çıktı. Ulaşıma kapanmaması için Karayolları ekipleri tarafından çalışmalar sürdürülüyor.

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