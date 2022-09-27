Jandarmadan vatandaşlara uyarı: Evlere girmeyin

Göle'de yaşanan 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ederken, jandarma ekipleri de vatandaşları evlerine girmemeleri konusunda uyarıyor.
Halkı muhtemel artçılar konusunda uyaran jandarma ekipleri, ilçe merkezi ve köylerde anonslar yaparak artçı depremlerin devam ettiğini ve vatandaşların evlerine girmemelerini istiyor.
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