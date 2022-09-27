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Jandarmadan vatandaşlara uyarı: Evlere girmeyin

Ardahan’ın Göle ilçesinde yaşanan 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor.

Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı - 22:17
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Ardahanın Göle ilçesinde meydana gelen deprem sonrası gerçekleşecek artçılara dair jandarma uyarılarda bulunuyor

Jandarmadan vatandaşlara uyarı: Evlere girmeyin
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Göle'de yaşanan 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ederken, jandarma ekipleri de vatandaşları evlerine girmemeleri konusunda uyarıyor.

Halkı muhtemel artçılar konusunda uyaran jandarma ekipleri, ilçe merkezi ve köylerde anonslar yaparak artçı depremlerin devam ettiğini ve vatandaşların evlerine girmemelerini istiyor.

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