Son dakika. Ardahan'da 5.3 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi'nin açıkladığı verilere göre, Ardahan'da 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem ile ilgili henüz can ve mal kaybı olup olmadığı bilinmiyor.

AFAD da Ardahan'daki depremle ilgili bir açıklama yaptı.

Kurumdan yapılan açıklamada "Ardahan ili Göle ilçesinde saat 17.08’de 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." dendi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, saat 17.08'de merkez üssü Ardahan'ın Göle ilçesi olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

BELEDİYE BAŞKANI AÇIKLADI

NTV'ye konuşan Göle Belediye Başkanı İlhan Gültekin, deprem sebebiyle hasar gören evlerin olduğunu ancak yıkılan bir binanın olmadığını duyurdu.