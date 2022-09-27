27 Eylül 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Son dakika. Ardahan'da 5.3 büyüklüğünde deprem

Son dakika... Kandilli'nin açıkladığı verilere göre, Ardahan'da 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı - 17:19
Takip Et

Son dakika. Ardahan'da 5.3 büyüklüğünde deprem

Son dakika. Ardahan'da 5.3 büyüklüğünde deprem
+
Aa
-

Kandilli Rasathanesi'nin açıkladığı verilere göre, Ardahan'da 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem ile ilgili henüz can ve mal kaybı olup olmadığı bilinmiyor.

AFAD da Ardahan'daki depremle ilgili bir açıklama yaptı.

Kurumdan yapılan açıklamada  "Ardahan ili Göle ilçesinde saat 17.08’de 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." dendi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, saat 17.08'de merkez üssü Ardahan'ın Göle ilçesi olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

BELEDİYE BAŞKANI AÇIKLADI

NTV'ye konuşan Göle Belediye Başkanı İlhan Gültekin, deprem sebebiyle hasar gören evlerin olduğunu ancak yıkılan bir binanın olmadığını duyurdu.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿FED Kur Korumalı Mevduat'taki tehlikeye dikkat çekti
1
﻿FED Kur Korumalı Mevduat'taki tehlikeye dikkat çekti
﻿FED Kur Korumalı Mevduat'taki tehlikeye dikkat çekti
﻿Turhan Çömez Afganların sırt çantalarında Türkiye'ye ne getirdiklerini açıkladı. Bölük bölük Türkiye'ye gelmelerine müsaade edilmişti
2
﻿Turhan Çömez Afganların sırt çantalarında Türkiye'ye ne getirdiklerini açıkladı. Bölük bölük Türkiye'ye gelmelerine müsaade edilmişti
﻿Turhan Çömez Afganların sırt çantalarında Türkiye'ye ne getirdiklerini açıkladı. Bölük bölük Türkiye'ye gelmelerine müsaade edilmişti
﻿Üniversite rektörü yurt yerine saray yaptırdı
3
﻿Üniversite rektörü yurt yerine saray yaptırdı
﻿Üniversite rektörü yurt yerine saray yaptırdı
﻿Şehidin ardından emrindeki askerden duygulandıran mesaj: Gerçek Harbiye ruhu hala yaşıyor demek ki...
4
﻿Şehidin ardından emrindeki askerden duygulandıran mesaj: Gerçek Harbiye ruhu hala yaşıyor demek ki...
﻿Şehidin ardından emrindeki askerden duygulandıran mesaj: Gerçek Harbiye ruhu hala yaşıyor demek ki...
﻿Son dakika... CHP'den flaş Tanju Özcan kararı
5
﻿Son dakika... CHP'den flaş Tanju Özcan kararı
﻿Son dakika... CHP'den flaş Tanju Özcan kararı
﻿Barış Terkoğlu’ndan flaş iddia: Erdoğan'ın Amerikan PBS kanalına verdiği röportajdan o soru çıkartıldı
6
﻿Barış Terkoğlu’ndan flaş iddia: Erdoğan'ın Amerikan PBS kanalına verdiği röportajdan o soru çıkartıldı
﻿Barış Terkoğlu’ndan flaş iddia: Erdoğan'ın Amerikan PBS kanalına verdiği röportajdan o soru çıkartıldı
﻿ Şahan Gökbakar'ın Atatürk tweeti herkesi kıskandıracak
7
﻿ Şahan Gökbakar'ın Atatürk tweeti herkesi kıskandıracak
﻿ Şahan Gökbakar'ın Atatürk tweeti herkesi kıskandıracak
﻿Balkondan düşerek ölen Ukraynalı fotomodelin davasında 'köpek' araştırması
﻿Balkondan düşerek ölen Ukraynalı fotomodelin davasında 'köpek' araştırması
﻿Balkondan düşerek ölen Ukraynalı fotomodelin davasında 'köpek' araştırması
﻿Tekneden ateş açan iki kişi gözaltına alındı
﻿Tekneden ateş açan iki kişi gözaltına alındı
﻿Tekneden ateş açan iki kişi gözaltına alındı
﻿New York borsası yükselişle açıldı
﻿New York borsası yükselişle açıldı
﻿New York borsası yükselişle açıldı
﻿MSB açıkladı. 13 terörist etkisiz hale getirildi
﻿MSB açıkladı. 13 terörist etkisiz hale getirildi
﻿MSB açıkladı. 13 terörist etkisiz hale getirildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.