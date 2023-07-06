Arda'yı Real'e kaptıran Barcelona'nın tesellisi Lamina

Katalanların Arda Güler hayal kırıklığı bir türlü dinmiyor.

Arda'yı Real'e kaptıran Barcelona'nın tesellisi Lamina

İspanya'nın önce gelen spor sitelerinden Sports.es'in editörü Jaume Marcet'in Arda Güler'i Real Madrid'e kaptıran Barcelona ile ilgili yazısı gündem oldu.

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Oyuncuları karşılaştırmak her zaman hassastır ama aynı zamanda kaçınılmazdır. Pekçok Barcelona taraftarı, bugünlerde Türk futbolunun dahi çocuğuyla ilgili harikaları okuyarak heyecanlandı. Ve bunun için sebepleri vardı.

Arda zarif, becerikli ve çok gösterişlidir. Sadece en iyi anlarının videolarını izleyerek, kalitesinin muazzam olduğunu doğrulayabilirsiniz . Artık geleceği beyaz gibi göründüğüne göre, yeteneğini inkar etmek aptallık olur, ancak pek çok riski olan bir gelecek iddiasını kaybettiği için çok üzülmeye gerek yok.

Çiftlik evi farkıdır

Arda ve Lamine arasındaki ilk fark, oluşumlarıdır. Türk orta saha oyuncusu Fenerbahçe'de büyürken, Esplugues doğumlu oyuncu yedi yaşından beri Barça'da gelişiyor. Her iki durumda da uyum süreci tamamen zıttır. Arda'nın elektrikli futbolunun burada tutunması için Lig'de ihtiyatlı bir döneme ihtiyacı olacak. Lamine söz konusu olduğunda, koçları ve takım arkadaşları, muazzam yeteneğinin daha zorlu bir bağlamda daha da fazla patlayabileceğine inanıyor.

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