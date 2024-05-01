Vatandaşı bakın kim soyuyor. Hollanda’da 96 TL Türkiye’de 200 TL’ye satılıyor

Ayşe Memiş
Vatandaşı bakın kim soyuyor. Hollanda’da 96 TL Türkiye’de 200 TL’ye satılıyor
Sosyal medyada paylaşılan bir görselle Türkiye menşeli çay bardağının Hollanda'da 96 TL'ye Türkiye'de 200 TL'ye satıldığı ortaya çıktı.

Türkiye’de ekonomik kriz gittikçe derinleşiyor. İktidarın yanlış ekonomi politikaları nedeniyle de A’dan Z’ye her ürüne art arda zam geldi.

Çareyi Merkez Bankasına kapı arkasından döviz sattırmakta arayan iktidar satış baskını da artırdı. Döviz kurları fırladı, fiyatlar uçtu.

Hollanda’da 2.80 Euroya yani 96 TL’ye satılan Türkiye menşeli Paşabahçe altılı çay bardağı setinin Türkiye’deki fiyatı şoke etti.

Türkiye menşeli olmasına rağmen Türkiye’deki Migros’ta satılan altılı 6 çay bardağının fiyatı 200 TL olduğu görüldü.

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Fahiş vergiler, yüksek ÖTV, KDV derken hal böyle oldu. Hollanda vatandaşı Türkiye menşeli ürünü Türkiye’den ucuza alır oldu.

AKP iktidarının “Türkiye yüzyılı” propagandası boşa düştü. Öte yandan 1 dolar 32 lirayı aşarken 1 Euro ise 34 lirayı geçti.

TEPKİLER ARDI ARDINA GELDİ

Öte yandan sosyal medyadan duruma tepki yağdı. Bazı kullanıcılar ayıplarken bazıları da dalga geçti.

İşte o paylaşımlardan bazıları:

Sürekli “keriz” yerine konuyoruz…

Türkiye Avrupa'ya göre pahalı bir ülkedir. Sadece insan ucuz.

Başıboş kalınırsa durum böyle olur.

Ayıp be yaaa.

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