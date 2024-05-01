Bahar ayları geldi. Kör olabilirsiniz. Uzmanlardan uyarılar geldi

Bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte, göz alerjisi endişesi de artmakta olduğu biliniyor.

Uzmanlar, bu konuda önemli önerilerde bulundu.

Mevsim geçişlerinde sıkça rastlanan göz alerjileri, baharın gelmesiyle daha da yaygınlaşmakta.

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Adnan İpçioğlu, polen ve tozların gözde yarattığı kaşıntı, sulanma ve kızarıklığın hafife alınmaması gerektiğini, bu durumun görme bozukluğuna ve hatta görme kaybına yol açabileceğini ifade etti.

Op. Dr. İpçioğlu, bahar aylarında artan polen ve mikroskobik tozların göz alerjisine sebep olabileceğini, gözdeki kızarıklık, kaşıntı ve sulanmanın alerji belirtileri olabileceğini belirtti.

Ayrıca, göz alerjilerinin tedavi edilmediği takdirde ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceğini vurguladı.

Doç. Dr. Fatih Çakır Gündoğan, göz alerjisi tedavisine ilişkin olarak şu bilgileri verdi:

Alerji tedavisinin temelinde, alerjiye neden olan etkenlerden uzak durmak yer alır. Bu, alerji kaynağının bilinmesiyle mümkündür ve bir alerji uzmanıyla görüşülerek alerji testi yapılabilir.

Polen alerjisi varsa, polen miktarının yüksek olduğu zamanlarda dışarı çıkmamak önemlidir. Polenler genellikle sabah ve akşam saatlerinde yoğundur. Rüzgarlı havalarda da dışarıda bulunmaktan kaçınmak faydalı olacaktır. Dışarı çıkılması gerektiğinde gözlük takmak, gözlerin alerjenlerle temasını azaltacaktır.

Polen alerjisi olanlar için ev ve araç pencerelerini kapalı tutmak ve havalandırma sistemlerini düzenli olarak temizlemek önemlidir.

Eğer alerjinin kaynağı küflerse, ortamın nemden arındırılması gerekmektedir. Küfler, nemli ortamlarda daha kolay ürer. Evdeki nem oranının %30-50 arasında tutulması ve nemli alanların düzenli olarak temizlenmesi önerilir.

Eğer göz alerjisinin nedeni ev tozuysa, tozdan kaçınmak önemlidir. Yatak odası bu açıdan kritik bir öneme sahiptir. Yatak ve yastık kılıflarının alerjen azaltıcı malzemelerden seçilmesi ve kılıfların en az 55 derece sıcaklıkta düzenli olarak yıkanması tavsiye edilir. Yerleri silerken nemli bez kullanılması, alerjenlerin tutulmasına yardımcı olacaktır.

Evcil hayvanlar alerjiye neden oluyorsa, mümkün olduğunca evin dışında tutulmalıdır. Özellikle yatak odasına girişlerine izin verilmemelidir. Hayvanlarla temas ettikten sonra ellerin yıkanması ve evin zemininin parke veya fayans olması önerilir. Halılar, hayvan tüylerini tuttuğundan zararlı olabilir.

Ayrıca, gözlerinizi ellerinizle mümkün olduğunca az temas ettirmek, gereksiz göz tahrişini önleyecektir.

GÖZ ALERJİSİ NEDİR?

Göz alerjisi, gözün, alerjen maddelere karşı gösterdiği iltihabi reaksiyondur. Göz, alerjenlerle savaşmak için histamin üretir ve bu, gözde kızarıklık, kaşıntı, sulanma ve kırmızılığa yol açar. Bazı durumlarda göz alerjisi, egzama ve astım ile ilişkili olabilir.

GÖZ ALERJİSİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

• Gözlerde kaşıntı

• Sulanma ve kızarıklık

• Yanma ve batma hissi

• Göz kapaklarında şişlik

• Ciltte kuruluk

• Aşırı gözyaşı üretimi

• Işığa karşı hassasiyet

• Gözlerde yabancı cisim hissi

• Burun akıntısı

• Hapşırık

• Öksürük

GÖZ ALERJİSİNE NE İYİ GELİR?

• Göz damlaları

• Suni gözyaşı

• Alerji aşıları

• Kortikosteroidler

• Ilık suyla nemlendirilmiş bez kompresi

• Çay kompresi