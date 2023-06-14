Kurban Bayramı’nda kamu çalışanlarının toplamda 9 gün idari izinli sayılacağının açıklanmasının ardından Arefe gününün yarım gün tatil olup olmadığı araştırılıyor. Peki, Arefe Günü yarım gün tatil mi? 2023 Kurban Bayramı Arefe Günü hangi güne denk geliyor?

Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamalarda Kurban Bayramı tatilinin devlet memurları için 9 güne çıkarıldığının açıklanmasının ardından özel sektörün durumu merak konusu olmuştu.

AREFE GÜNÜ YARIM GÜN TATİL Mİ?

2023 Kurban Bayramı arifesi diğer bayramlarda olduğu gibi özel sektör çalışanları için yarım gün resmi tatil olacak. Yani Kurban Bayramı’nın birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü günleri tam gün resmi tatil arife günü ise yarım gün resmi tatil olacak.

Böylelikle Pazar günü de eklendiğinde özel sektör çalışanları 5,5 gün tatil yapabilecekler.

Özel sektör çalışanları 1.5 gün senelik izinlerinden kullanmayı tercih ederse 5.5 gün olan tatil sürelerini 9 güne çıkarabilecekler. Kamu çalışanları içinse böyle bir duruma gerek yok.

Devlet memurları toplamda 9 gün izinli sayılacaklar.

AREFE GÜNÜ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Bu sene Kurban Bayramı 28 Haziran Çarşamba günü ilk günü başlayarak 1 Temmuz Cumartesi günü son günüyle bitecek.

Kurban Bayramı’nın ilk gününden önceki gün Arefe günü olarak kabul edilmektedir. Kurban Bayramı’nda Arefe günü 27 Haziran Salı gününe denk gelecek.