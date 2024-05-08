Erman Toroğlu Fenerbahçe'de 'futbol ahlakı' olmayan ismi açıkladı

Trendyol Süper Lig’in 35. Haftasında Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geldi.

Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oynanan maçta rakibi ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe yıkıldı.

Bu sonucun ardından Galatasaray’ın 6 puan gerisine düşen sarı-lacivertlilerde Cengiz Ünder eleştirilerin hedefi haline geldi.

Sezon başında 15 milyon gibi astronomik bir bonservis bedeli ile transfer olan Cengiz Ünder beklentilerin altında kaldı.

Karşılaşmanın ardından Cengiz Ünder’i eleştiren Erman Toroğlu çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Erman Toroğlu’nun açıklamaları:

“Cengiz Ünder'in futbol ahlakı var mı? Bu şu demek kendine bakma antrenmanlara yüklenme arkadaşlarıyla münasebet kendine çeki düzen verme onu görüyorum yok. Futbol ahlakı yok çok net. Aldığı para da güme gitti. Ama bunu araştırmasını yapması lazım yönetimin bu Fenere gelirken oynamıyordu zaten”