1 Nisan 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Arı kovanlarını parçalayan ayı, fotokapanla görüntülendi

Arı kovanlarını parçalayan ayı, fotokapanla görüntülendi

Balıkesir'in Erdek ilçesinde bir ayının arı kovanlarını parçalayarak içindeki balı yediği görüntülendi.

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 18:38
Takip Et

Arı kovanlarını parçalayan ayı, fotokapanla görüntülendi

Arı kovanlarını parçalayan ayı, fotokapanla görüntülendi
+
Aa
-

Ormanlı Mahallesi Şelale mevkisine gelen ayı, fotokapanla görüntülendi.

Olay, mahallede büyük panik yaşattı. Muhtar Sezgin Birol, böyle bir olayın ilk kez yaşandığını belirterek durumu İlçe Tarım Müdürlüğü ve jandarma ekiplerine bildirdiklerini açıkladı.

Ormanlı Mahallesi Muhtarı Sezgin Birol, "Ayının köyümüzde görülmesi halkımıza büyük panik yaşattı. Fotokapanda görüldüğü gibi ayı bal kovanlarını parçalayarak şelale mevkiinden uzaklaşıyor. Böyle bir olay Kapıdağ'da ilk kez yaşandı, durumu İlçe Tarım Müdürlüğüne ve jandarma ekiplerine bildirdik" dedi.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿'Erdoğan size ne yaptı?' sözlerine çiftçiden müthiş cevap
1
﻿'Erdoğan size ne yaptı?' sözlerine çiftçiden müthiş cevap
﻿'Erdoğan size ne yaptı?' sözlerine çiftçiden müthiş cevap
﻿Abdülkerim Bardakcı'ya milli takımda kurulan tuzak. Şerafettin Tilki yazdı
2
﻿Abdülkerim Bardakcı'ya milli takımda kurulan tuzak. Şerafettin Tilki yazdı
﻿Abdülkerim Bardakcı'ya milli takımda kurulan tuzak. Şerafettin Tilki yazdı
﻿Sedat Peker görüş değiştirdi. Avukatı açıkladı
3
﻿Sedat Peker görüş değiştirdi. Avukatı açıkladı
﻿Sedat Peker görüş değiştirdi. Avukatı açıkladı
﻿Derbinin hakemi Halil Umut Meler'le ilgili flaş iddia
4
﻿Derbinin hakemi Halil Umut Meler'le ilgili flaş iddia
﻿Derbinin hakemi Halil Umut Meler'le ilgili flaş iddia
﻿Açılım zamanının akil insanıydı. Kadir İnanır'dan milletvekilliği teklifine yanıt
5
﻿Açılım zamanının akil insanıydı. Kadir İnanır'dan milletvekilliği teklifine yanıt
﻿Açılım zamanının akil insanıydı. Kadir İnanır'dan milletvekilliği teklifine yanıt
﻿Mehmet Şimşek'ten bomba Kılıçdaroğlu hamlesi. Erdoğan'ın bakanlık teklifini reddetmişti
6
﻿Mehmet Şimşek'ten bomba Kılıçdaroğlu hamlesi. Erdoğan'ın bakanlık teklifini reddetmişti
﻿Mehmet Şimşek'ten bomba Kılıçdaroğlu hamlesi. Erdoğan'ın bakanlık teklifini reddetmişti
﻿Alkole büyük zam 
7
﻿Alkole büyük zam 
﻿Alkole büyük zam 
﻿Markovic'ten Kayserispor mağlubiyeti sonrası mücadele mesajı
﻿Markovic'ten Kayserispor mağlubiyeti sonrası mücadele mesajı
﻿Markovic'ten Kayserispor mağlubiyeti sonrası mücadele mesajı
﻿Orhan Ak takımın eksiğini açıkladı
﻿Orhan Ak takımın eksiğini açıkladı
﻿Orhan Ak takımın eksiğini açıkladı
﻿Erdinç Sözer'den flaş Serdar Gürler açıklaması. Sakatlanarak oyundan çıkmıştı
﻿Erdinç Sözer'den flaş Serdar Gürler açıklaması. Sakatlanarak oyundan çıkmıştı
﻿Erdinç Sözer'den flaş Serdar Gürler açıklaması. Sakatlanarak oyundan çıkmıştı
﻿Yeni Hayat" ve Güldestan yeniden sahnede
﻿Yeni Hayat
﻿Yeni Hayat" ve Güldestan yeniden sahnede
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.