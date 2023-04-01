Arı kovanlarını parçalayan ayı, fotokapanla görüntülendi

Ormanlı Mahallesi Şelale mevkisine gelen ayı, fotokapanla görüntülendi.

Olay, mahallede büyük panik yaşattı. Muhtar Sezgin Birol, böyle bir olayın ilk kez yaşandığını belirterek durumu İlçe Tarım Müdürlüğü ve jandarma ekiplerine bildirdiklerini açıkladı.

Ormanlı Mahallesi Muhtarı Sezgin Birol, "Ayının köyümüzde görülmesi halkımıza büyük panik yaşattı. Fotokapanda görüldüğü gibi ayı bal kovanlarını parçalayarak şelale mevkiinden uzaklaşıyor. Böyle bir olay Kapıdağ'da ilk kez yaşandı, durumu İlçe Tarım Müdürlüğüne ve jandarma ekiplerine bildirdik" dedi.