19 Mart 2023 Pazar
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Arı poleni şifa veriyor

Ona ‘Doğanın sarı harikası’ deniliyor. Arı poleni, içerdiği vitamin ve minerallerle tam bir şifa deposu. İşte arı poleninin inanılmaz yararlarları…

Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar - 08:45
Takip Et

Arı poleni şifa dağıtıyor

Arı poleni şifa veriyor
+
Aa
-

Arı polenini küçük-büyük herkesin tüketmesi gerektiğini söyleyen uzmanlar, yararlarını saymakla bitiremiyor. Doğanın sarı harikası arı poleni, içerdiği vitamin ve minerallerle şifa veriyor.

Herbalist Tarkan Güveloğlu, gerçek, saf arı poleninin tüketilmesi gerektiğini belirterek, kendi küçük faydası büyük polenin sağlığa etkilerini şöyle anlatıyor:

Tokluk hissi veren polen, metabolizmayı çalıştırıp, yağ yakıyor.

Kadınların yumurtalarını ve erkeklerin spermlerini güçlendirip, kısırlığı önlüyor.

Büyüme faktörleri taşıyan polen, çocukların hızlı gelişimini sağlıyor.

Zekayı olumlu etkiliyor.

Solunum yolu hastalıklarına iyi geliyor.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Flaş... Flaş... 6.9 büyüklüğünde deprem
1
﻿Flaş... Flaş... 6.9 büyüklüğünde deprem
﻿Flaş... Flaş... 6.9 büyüklüğünde deprem
﻿ABD'de bankalardan 'mevduatların sigortalanması' talebi
2
﻿ABD'de bankalardan 'mevduatların sigortalanması' talebi
﻿ABD'de bankalardan 'mevduatların sigortalanması' talebi
﻿Haluk Levent konserinde 'Hükümet istifa' sloganları
3
﻿Haluk Levent konserinde 'Hükümet istifa' sloganları
﻿Haluk Levent konserinde 'Hükümet istifa' sloganları
﻿Ahmet Çakar şampiyonluk yarışına operasyon çeken iki ismi açıkladı
4
﻿Ahmet Çakar şampiyonluk yarışına operasyon çeken iki ismi açıkladı
﻿Ahmet Çakar şampiyonluk yarışına operasyon çeken iki ismi açıkladı
﻿TEM Otoyolu’nda feci kaza: 1’i ağır 3 yaralı
5
﻿TEM Otoyolu’nda feci kaza: 1’i ağır 3 yaralı
﻿TEM Otoyolu’nda feci kaza: 1’i ağır 3 yaralı
﻿Filistinli tutuklular, ramazanda açlık grevi yapmaya hazırlanıyor
6
﻿Filistinli tutuklular, ramazanda açlık grevi yapmaya hazırlanıyor
﻿Filistinli tutuklular, ramazanda açlık grevi yapmaya hazırlanıyor
﻿Beyoğlu’nda derneğe silahlı saldırı: 1’i ağır 3 yaralı
7
﻿Beyoğlu’nda derneğe silahlı saldırı: 1’i ağır 3 yaralı
﻿Beyoğlu’nda derneğe silahlı saldırı: 1’i ağır 3 yaralı
﻿Ablasının evini pompalı tüfekle kurşunladı
﻿Ablasının evini pompalı tüfekle kurşunladı
﻿Ablasının evini pompalı tüfekle kurşunladı
﻿Ahmet Oğuz'dan Dubois itirafı
﻿Ahmet Oğuz'dan Dubois itirafı
﻿Ahmet Oğuz'dan Dubois itirafı
﻿Şenol Güneş'ten flaş Fenerbahçe açıklaması
﻿Şenol Güneş'ten flaş Fenerbahçe açıklaması
﻿Şenol Güneş'ten flaş Fenerbahçe açıklaması
﻿Genç hasta nakil beklediği hastane otelinin banyosunda ölü bulundu 
﻿Genç hasta nakil beklediği hastane otelinin banyosunda ölü bulundu 
﻿Genç hasta nakil beklediği hastane otelinin banyosunda ölü bulundu 
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.