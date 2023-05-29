Arıboğan çifti boşandı. 36 yıllık evlilik tek celsede bitti

Akademisyen Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan ile eski TFF Genel Sekreteri Lütfi Arıboğan boşandı. 36 yıllık evlilikleri sona eren çiftin şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandığı iddia edildi.

Arıboğan çifti boşandı. 36 yıllık evlilik tek celsede bitti

Patronlar Dünyası’nın haberine göre; Akademisyen Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan ile eski TFF Genel Sekreteri Lütfi Arıboğan boşandı. 36 yıllık evliliklerine nokta koyan çiftin şiddetli geçimsizlik yüzünden yollarını ayırdıkları öğrenildi. Uzun yıllardır sürdürdükleri beraberliklerine nokta koyan çiftin Sena ve Ahmet isimli iki çocukları bulunuyor. Çiftin kızları Sena Arıboğan geçtiğimiz yıl evlenmişti.

ghghgyyyy.jpg

Çiftin bir süre önce ayrılık kararı aldıkları ve bu kararın ardından Lütfi Arıboğan’ın evi terk ettiği öğrenildi. Çiftin geçen hafta tek celsede boşandıkları belirtildi.

deniz-ulke-aribogan.jpg

MİT ESKİ DAİRE BAŞKANI KAYNAK'IN KIZI

Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, MİT eski daire başkanı istihbaratçı Mahir Kaynak’ın kızı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü bitirdi. Yüksek lisans ve doktorasının ardından İskoçya’da bulunan St. Andrews Üniversitesi’nde Uluslararası Güvenlik Okulu’nu tamamladı. İstanbul Üniversitesi ile başlayan akademik kariyerini İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi’nde devam etti. Halen akademik çalışmalarına Üsküdar Üniversitesi’nde sürdürüyor. 'Küresel Sorunlar Platformu' danışma kurulu üyesi olarak görev yapan Arıboğan’ın sekiz kitabı ve çok sayıda makalesi bulunuyor.

62523e3e45d2a088402f7024.jpg

A Milli Basketbol takımı formasını en çok giyen isim olan Lütfi Arıboğan ise spor dünyasının önemli isimlerinden biri. 2005 yılında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na seçilen Levent Bıçakçı tarafından TFF Genel Sekreterliği'ne getirildi. Sonraki TFF başkanları Haluk Ulusoy, Hasan Doğan, Mahmut Özgener ve Mehmet Ali Aydınlar dönemlerinde, Ocak 2012'ye kadar değişik görevler aldı. Galatasaray Sportif A..Ş. Genel Müdürlüğü görevini de sürdüren Arıboğan 2014 yılında bu görevinden ayrıldı. Bilgi Üniversitesi mütevelli heyeti başkanlığı da yaptı.


Öne Çıkanlar
Ahmet Nur Çebi'den TFF Başkanlığı açıklaması. Aday olacak mı?
Ahmet Nur Çebi'den TFF Başkanlığı açıklaması. Aday olacak mı?
2. tur cumhurbaşkanlığı seçimini kim kazandı? Erdoğan seçim sonrası ne dedi?
2. tur cumhurbaşkanlığı seçimini kim kazandı? Erdoğan seçim sonrası ne dedi?
Gençlerin hayallerini yıkan Kılıçdaroğlu derhal istifa etmeli
Gençlerin hayallerini yıkan Kılıçdaroğlu derhal istifa etmeli
Seçim yasağı kalktı mı? YSK seçim yasağını kaldırdı mı?
Seçim yasağı kalktı mı? YSK seçim yasağını kaldırdı mı?
Oy sayımı başladı mı? 2. tur oy sayımı ne zaman başlayacak?
Oy sayımı başladı mı? 2. tur oy sayımı ne zaman başlayacak?
Seçim yasakları kaçta bitecek? 2. tur seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
Seçim yasakları kaçta bitecek? 2. tur seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
Son Haberler
Cannes Ödüllerini kim kazandı? 2023 Cannes Ödüllerini kim aldı? Keşfet
Cannes Ödüllerini kim kazandı? 2023 Cannes Ödüllerini kim aldı?
Orta Asya ve Avrupa Birliği arasında yeni zirve Dünya
Orta Asya ve Avrupa Birliği arasında yeni zirve
İş makinesinin freni boşaldı. Böyle kurtardı Güncel
İş makinesinin freni boşaldı. Böyle kurtardı
Kesin seçim sonucu ne zaman belli olacak. YSK açıkladı Güncel
Kesin seçim sonucu ne zaman belli olacak. YSK açıkladı
Çamlıca Kulesi'ni 1 milyon 140 bin kişi ziyaret etti Siyaset
Çamlıca Kulesi'ni 1 milyon 140 bin kişi ziyaret etti
Bodrum tarımsal kalkınma hedefiyle çalışmaya devam ediyor Güncel
Bodrum tarımsal kalkınma hedefiyle çalışmaya devam ediyor
Kdz. Ereğli'deki Bozhane Limanı’nda deniz kirliliği tatbikatı Güncel
Kdz. Ereğli'deki Bozhane Limanı’nda deniz kirliliği tatbikatı