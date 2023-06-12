Hindistan'da nikah rekoru

Hindistan'da 6 saatten kısa sürede evlenen 2 bin 413 çift, adlarını yalnızca evlilik cüzdanına değil, iki farklı kategoride Guinness Rekorlar Kitabı'na da yazdırdı.

Hindistan'da nikah rekoru

(AA) Hint medyasındaki haberlere göre, ülkenin Racastan eyaletinde 26 Mayıs'ta toplu nikah töreni düzenlendi.

Törende, Müslüman ve Hindu toplumlarından 4 bin 826 kişi 6 saatten kısa bir sürede dünya evine girdi.

Böylelikle 2 bin 413 çift, "12 saatte evlenen en çok çift" ve "24 saatte evlenen en çok çift" olmak üzere iki ayrı kategoride Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

TÖRENE 1 MİLYON KİŞİ KATILDI

Racastan Başbakanı Ashok Gehlot'un da katıldığı törene, çiftlerin aileleri ve yakınlarının da aralarında olduğu 1 milyondan fazla kişi yer aldı.

Törenin ardından yeni çiftlere, takı ve ev eşyası gibi hediyeler takdim edildi.

Toplu nikah töreninin, yoksul kesimlerde yaşayan ve maddi olarak evlenmekte zorlanan çiftlere destek sağlayan bir sivil toplum kurulu tarafından organize edildiği bilgisi paylaşıldı.

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