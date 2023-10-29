Arıburun Cephesi'nin gerçek hikayesini tek tek anlattı. Çanakkale Savaşı'nın en bilinen cephesi

Çanakkale Savaşının en önemli cephelerinden birisi olan ‘Arıburnu’ cephesinin, gerçek hikâyesinin aslında bilinenden bambaşka olduğu Çanakkale hakkında birçok belgesel çeken ünlü yönetmen Gökhan Tarkan Karaman tarafından anlatıldı.

Mehmet Şahincileroğlu KAYNAK: Haber Merkezi
Arıburun Cephesi'nin gerçek hikayesini tek tek anlattı. Çanakkale Savaşı'nın en bilinen cephesi

Ünlü yönetmen Gökhan Tarkan Karaman ve İş insanı Orkun Olgar, Çanakkale savaşının en önemli, cephelerinden ve sembollerinden birisi olan ‘Arıburnu’nun hikâyesini çektikleri bir video ile gözler önüne serdiler.

Bilinen Arıburnu’nun aslında coğrafi olarak bir tepe olarak nitelendiğini aktaran Gökhan Tarkan Karaman ‘Arı Burun’ un aslında tam olarak Anzak koyu ile Arıburun’u ayıran denizdeki çıkıntı olduğunu söyledi.

Karaman, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından o tepeye Arıburun isminin bilinçli olarak verilmesini ise şu şekilde aktarıyor:

“Çünkü burası artık Türkün kanıyla, şehit mertebesinde çok iyi savunduğumuz bir burun.

Arınmış demek.

Arı’dan yani arınmaktan geliyor

Şehidimizin kanı ile arınmış bir burun”

ATATÜRK ‘ARIBURUN’ SOYİSMİ HİKAYESİ

Arıburun isminin hikayesini aktaran yönetmen Karaman, daha sonra Mustafa Kemal Atatürk’ün Yarbay Hüseyin Avni Bey’in çocuklarına ve ailesine nasıl Arıburun soyadını verdiğini ise şu şekilde aktarıyor:

“Mustafa Kemal Atatürk özellikle bir akşam yemeğinde ,Allah rahmet eylesin Şehit komutan Yarbay Hüseyin Avni Bey'in çocuklarına ve ailesine Tekin Arıburun ve Melek Arıbunun ari burun soy ismini veriyor.”

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