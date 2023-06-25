Arife gününde bankalar açık mı? Kurban Bayramı’nda bankalar çalışıyor mu?

Kamu çalışanları için Kurban Bayramı tatili başlamışken bankada işlem gerçekleştirmek isteyen vatandaş arife günü bankaların çalışıp çalışmadığını merak ediyor. Peki, arife gününde bankalar açık mı? Kurban Bayramı’nda bankalar çalışıyor mu?

Arife gününde bankalar açık mı? Kurban Bayramı’nda bankalar çalışıyor mu?

Kurban Bayramına saatler kala bayramda ve arife gününde bankaların açık olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, arife gününde bankalar açık mı? Kurban Bayramı’nda bankalar çalışıyor mu?

Kurban Bayramı haftasına geçilmesinin ardından memurlar için 9 günlük bayram tatili başlamıştı. Bu süreçte bankaların şubelerinden işlem yapmak isteyen kişiler bankaların Arife Günü ve bayramda kapalı olup olmadığını araştırmaya devam ediyor.

BAYRAMDA VE ARİFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI?

9 günlük tatil kamu çalışanlarını kapsıyor, özel sektör için resmi bayram tatili ise 4.5 gün. Yani yarım gün Arife Günü’nden ve 4 gün de bayramdan olmak üzere 4.5 gün resmi tatil olacak.

Bankalar da bu 4.5 günlük süreçte kapalı olacaklar. Yani 26 Haziran 2023 Pazartesi günü bankalar açık, 27 Haziran 2023 Salı Arife Günü bankalar yarım gün çalışıyor, Kurban Bayramı’nın 1. 2. 3. ve 4. Günü ise bankalar kapalı konumda olacaklar.

Dolayısıyla Arife Günü öğlene kadar banka şubelerinde işlemlerini tamamlamayan kişiler 3 Temmuz 2023 Pazartesi gününü beklemek zorunda kalacaklar. Bu nedenle bankaların şubelerinde işlem yapacak olanların Arife Günü öğlen saatlerinde işlemlerini yapmaları gerekiyor.

Bunun dışında ATM’ler ve internet bankacılığı ise diğer günlerde olduğu gibi normal şekilde kullanılabilecek.

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