Arızalanan askeri uçak otoyolda araçların üstünden kıl payı geçti

Kaynak: Haber Merkezi
Arızalanan askeri uçak otoyolda araçların üstünden kıl payı geçti
Kayseri’de havada arızalanarak acil iniş yapan askeri uçağın iniş yapmadan hemen önceki görüntüleri ortaya çıktı.

Kayseri 12’nci Hava Ulaştırma Üs Komutanlığından eğitim için hareket eden C-160 uçağının uçuş esnasında arızalanması sonrasında acil iniş kararı aldığı iniş sırasında da hafif bir hasar aldığı MSB tarafından açıklanmıştı.

Açıklamaya göre pilot ve mürettebatın sağlık durumlarının iyi olduğu da belirtilmişti. Sosyal medyada askeri uçağın iniş anları bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedilerek paylaşıldı.

Videoda otoyolda seyir halinde olan araçların hemen üzerinden geçen askeri uçağın araçlara çok yakın geçtiği gözüktü.

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