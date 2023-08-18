Arjantin’de sel: 180 kişi tahliye edildi

Arjantin’in başkenti Buenos Aires’ta etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle sel meydana gelirken, 180 kişi evlerinden tahliye edildi.

KAYNAK: İHA
Arjantin’de sel: 180 kişi tahliye edildi

Arjantin’in başkenti Buenos Aires'ta şiddetli fırtına ve dolu yağışı görüldü. Yetkililerin açıklamalarına göre bir ayda düşmesi beklenen yağış miktarının 1 günde yağması başkentin doğu kesimlerinde sel, su baskınları ve akarsu taşkınlarına neden oldu. Kentteki birçok ev sular altında kalırken, 180 kişi evlerinden tahliye edilerek barınaklara yerleştirildi. Fırtına ve sel ulaşımı da olumsuz etkiledi. Cadde ve sokakların sel suları ile kaplandığı bölgede bazı araçlar mahsur kaldı. Şiddetli rüzgârların devirdiği ağaçlar nedeniyle yollar ulaşıma kapandı. Şehirdeki toplu taşıma seferleri aksarken, yetkililer güvenlik önlemi olarak bölgede elektrik kesintisi yapıldığını duyurdu.

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Yaşanan felaket nedeniyle Kızıl Haç, polis, yol güvenliği ve sivil savunma ekipleri seferber edildi. Ekiplerin başkentin bazı noktalarında mahsur kalan vatandaşları kurtardıkları ve felaketten etkilenen binden fazla aileye gıda, hijyen malzemesi ve battaniye yardımı yapıldığı bildirildi. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığını ifade eden yetkililer yağışların önümüzdeki günlerde de devam edeceğini belirterek vatandaşlara tedbirli olma konusunda uyarıda bulundu.

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