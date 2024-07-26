Arka arkaya çarpışan araçlar refüje savruldu. 1 ölü 5 yaralı

Kaynak: AA
Arka arkaya çarpışan araçlar refüje savruldu. 1 ölü 5 yaralı

Mersin'de gerçekleşen trafik kazasında iki aracın arka arkaya çarpışmasıyla 1 kişi yaşamını yitirirken, 5 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı.

Olay, Adana-Pozantı otoyolunun Damlama mevkisinde gerçekleşti. Y.Y. idaresindeki 27 BCS 33 plakalı otomobil, B.V. adlı sürücünün 68 BF 168 plakalı otomobiliyle arka arkaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da refüj boşluğuna savruldu.

Gerçekleşen kaza sonrasında bölgeye polis ekiplerinin beraberinde itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucunda, sürücü B.V.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan 5 kişi ise isimleri henüz öğrenilemedi ve Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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