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'Arka Sokaklar hayranı' alkollü sürücü polisi canından bezdirdi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde durdurulan araçtaki yolcu genç kız, polis ekiplerine zor anlar yaşattı.

Galeri Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 09:49
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'Arka Sokaklar hayranı' alkollü sürücü polisi canından bezdirdi

1- Kanal D'de yayınlanan ve ilgi gören "Arka Sokaklar" dizisindeki karakterlerin isimleriyle polis ekiplerine hitap eden Bulut B. (21), "Ben 8 yaşındayken başladı, halen devam ediyor dizi" diyerek polislik mesleğini sevdiğini söyledi.

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2- İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Ekipleri, şüphelendikleri bir aracı durdurdular. Ekipler sürücü Enes S.'ye (27) alkol testi uyguladılar.

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'Arka Sokaklar hayranı' alkollü sürücü polisi canından bezdirdi

3- 1.6 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücüye 4 bin 64 TL cezai işlem uygulanırken, 6 ay süreyle ehliyetine el konuldu.

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'Arka Sokaklar hayranı' alkollü sürücü polisi canından bezdirdi

4- Polislere Zor Anlar YaşattıBulut B. (21), "Bugün benim doğum günüm. Doğum günümü kutlamak istiyorum. Aynı zamanda Gaziantepliyim.

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'Arka Sokaklar hayranı' alkollü sürücü polisi canından bezdirdi

5- Babam, akrabalarım depremde hayatlarını kaybetti. Mesut komiserim. Ben 8 yaşındaydım dizi başladı, hala bitmiyor.

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'Arka Sokaklar hayranı' alkollü sürücü polisi canından bezdirdi

6- Ben Mesut komiserimi istiyorum. Bir kere silahına dokunabilir miyim? Ben de polislik sınavlarına hazırlanıyorum." diyerek, polis olmak istediğini dile getirdi.

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