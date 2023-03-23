'Arka Sokaklar hayranı' alkollü sürücü polisi canından bezdirdi

1- Kanal D'de yayınlanan ve ilgi gören "Arka Sokaklar" dizisindeki karakterlerin isimleriyle polis ekiplerine hitap eden Bulut B. (21), "Ben 8 yaşındayken başladı, halen devam ediyor dizi" diyerek polislik mesleğini sevdiğini söyledi.
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2- İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Ekipleri, şüphelendikleri bir aracı durdurdular. Ekipler sürücü Enes S.'ye (27) alkol testi uyguladılar.
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3- 1.6 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücüye 4 bin 64 TL cezai işlem uygulanırken, 6 ay süreyle ehliyetine el konuldu.
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4- Polislere Zor Anlar YaşattıBulut B. (21), "Bugün benim doğum günüm. Doğum günümü kutlamak istiyorum. Aynı zamanda Gaziantepliyim.
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5- Babam, akrabalarım depremde hayatlarını kaybetti. Mesut komiserim. Ben 8 yaşındaydım dizi başladı, hala bitmiyor.
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6- Ben Mesut komiserimi istiyorum. Bir kere silahına dokunabilir miyim? Ben de polislik sınavlarına hazırlanıyorum." diyerek, polis olmak istediğini dile getirdi.