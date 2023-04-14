14 Nisan 2023 Cuma
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Özgür Aybaş tarih verdi: Alkol ve sigaraya büyük zam geliyor

Özgür Aybaş tarih verdi: Alkol ve sigaraya büyük zam geliyor

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, "Maalesef görüyoruz ki, iki ayda bir zam geçişi oluyor. Hatta önümüzdeki bir-iki haftalık süreçte yine yüksek oranda büyük bir zam geçişi var" dedi.

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 02:23
Takip Et

Özgür Aybaş tarih verdi: Alkol ve sigaraya büyük zam geliyor

Özgür Aybaş tarih verdi: Alkol ve sigaraya büyük zam geliyor
+
Aa
-

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Adayı ve Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Gazete Duvar'ın YouTube kanalında katıldı.

“BİR-İKİ HAFTALIK SÜREÇTE YİNE YÜKSEK ORANDA BÜYÜK BİR ZAM GEÇİŞİ VAR"

Özgür Aybaş, "Normalde alkollü içkilere ve tütün mamullerine altı ayda bir ÖTV oranında zam geçişi olurdu. Maalesef görüyoruz ki, iki ayda bir zam geçişi oluyor. Hatta önümüzdeki bir-iki haftalık süreçte yine yüksek oranda büyük bir zam geçişi var" diye konuştu.

“VATANDAŞ, 'KİMYAGER OLDUK' DİYOR”

Tüketicinin kaçak ürünlere yöneldiğini ya da kendisinin alkollü içecek üretmeye çalıştığını belirten Aybaş, "Vatandaşın alım gücü zaten yok. Vatandaş şu anda tamamen, klasik bir cümle olacak ama kimyager olduk diyor. Artık vatandaş evde kendisi yapmaya başladı. Bu durumlar artık ölümlerle sonuçlanabiliyor" dedi.

“KIBRIS'TA HALK EYLEM YAPTI”

"Evde içki yapmak, yurt dışından getiriyorum demek, kaçak almak içki zamlarını kanıksamaktır" diyen Aybaş, şunları söyledi:

"Vatandaşta şöyle bir vergi bilinci olması gerekiyor, geçen yıl Kıbrıs'ta alkol fiyatlarında yüksek oranda zam geçişi oldu. Kıbrıs'ta halk gitti, hükümet binasının önünde eylem yaptı. Bizim yaşam tarzımıza müdahale edemezsiniz, bu zamlar çok yüksek dediler. O zamlar geri çekildi. Artık müşterilerimizden şunları görebiliyoruz, bizden meyve suyu alıyor, buz alıyor. Biliyoruz ki evde bir şey yapacak. Bunu anlatmaya çalışıyoruz ama vatandaş da diyor ki başka şansım yok. Vatandaşın sağlığını da düşünmek zorundadır devlet, hükümetler, iktidarlar. Vatandaşı kaçağa itmemeli."

“KOMİ, GARSON VE VALELERİ ETKİLİYOR”

Alkollü içecek satan işletmelerinde maliyetler nedeniyle işten çıkarmalara yöneldiğini dile getiren Aybaş, "Kafe ve bar işletmelerinde çalışan binlerce personel var. Maliyetler yükseldiği için personel azaltmaya gidiyorlar. Komisi, garsonu, valesi birçok kesimi etkiliyor. Bu ideolojik vergilendirme sistemi, bu işi yapan meslek gruplarını çok yüksek oranda etkilemiştir" dedi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kemal Özkiraz 'jubile yapıyorum' diyerek son anketini paylaştı
1
﻿Kemal Özkiraz 'jubile yapıyorum' diyerek son anketini paylaştı
﻿Kemal Özkiraz 'jubile yapıyorum' diyerek son anketini paylaştı
﻿Dünyanın en güçlü donanmasında Türkiye bakın kaçıncı sırada. Türkiye listede kritik rol oynuyor
2
﻿Dünyanın en güçlü donanmasında Türkiye bakın kaçıncı sırada. Türkiye listede kritik rol oynuyor
﻿Dünyanın en güçlü donanmasında Türkiye bakın kaçıncı sırada. Türkiye listede kritik rol oynuyor
﻿Gezici araştırma AKP'nin kaybettiği oy oranını açıkladı
3
﻿Gezici araştırma AKP'nin kaybettiği oy oranını açıkladı
﻿Gezici araştırma AKP'nin kaybettiği oy oranını açıkladı
﻿Ekonomik kriz buna da sebep oldu. AKP'den önce herkes kullanıyordu. Artık kullanamayacaksınız
4
﻿Ekonomik kriz buna da sebep oldu. AKP'den önce herkes kullanıyordu. Artık kullanamayacaksınız
﻿Ekonomik kriz buna da sebep oldu. AKP'den önce herkes kullanıyordu. Artık kullanamayacaksınız
﻿Bakan Kirişçi: Depremin bilançosu 104 milyar dolar
5
﻿Bakan Kirişçi: Depremin bilançosu 104 milyar dolar
﻿Bakan Kirişçi: Depremin bilançosu 104 milyar dolar
﻿Milyarder Türk iş kadını yüzen sarayını sattı 
6
﻿Milyarder Türk iş kadını yüzen sarayını sattı 
﻿Milyarder Türk iş kadını yüzen sarayını sattı 
﻿Muharrem İnce’den Millet İttifakı'na çağrı: Bu seçimin ikinci tura kalacağı belli...
7
﻿Muharrem İnce’den Millet İttifakı'na çağrı: Bu seçimin ikinci tura kalacağı belli...
﻿Muharrem İnce’den Millet İttifakı'na çağrı: Bu seçimin ikinci tura kalacağı belli...
﻿İstinat duvarı apartmanın üzerine çöktü: 32 daire tahliye edildi
﻿İstinat duvarı apartmanın üzerine çöktü: 32 daire tahliye edildi
﻿İstinat duvarı apartmanın üzerine çöktü: 32 daire tahliye edildi
﻿Kars'ta feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı
﻿Kars'ta feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı
﻿Kars'ta feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı
﻿Fiorentina Polonya'da farklı kazandı
﻿Fiorentina Polonya'da farklı kazandı
﻿Fiorentina Polonya'da farklı kazandı
﻿İskenderun, Antakya ve Defne'de hastane yapımı için acele kamulaştırma kararları
﻿İskenderun, Antakya ve Defne'de hastane yapımı için acele kamulaştırma kararları
﻿İskenderun, Antakya ve Defne'de hastane yapımı için acele kamulaştırma kararları
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.