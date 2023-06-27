Arka Sokaklar seyircisini şoke eden karar

Uzun bir aranın ardından Arka Sokaklar dizisi yeni sezonuyla aynı gün ve saatte Kanal D'de yayınlanacak. Ancak Selin Komiser rolünü oynayan Oya Okar diziden ayrıldı.

Arka Sokaklar seyircisini şoke eden karar

Editör: Özlem KIRAL

17 yıldır Kanal D ekranlarında yayınlananArka Sokaklardizisi, geçtiğimiz sene ara vermiş ve sonrasında bu süre uzamıştı.

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Uzun zamandır akıbeti belli olmayan dizinin yeni sezonda aynı gün ve saatinde yayınlanacağı öğrenildi. Ancak merakla beklenen dizide Selin Komiser rolünü oynayan Oya Okar ekibe veda etti.

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KANAL D'YE DEVREDİLDİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Arka Sokaklar dizisi geçen yıl yapımcısı Türker İnanoğlu'nun sağlık sorunları nedeniyle 638. bölümde yayınına ara vermiş ancak bu süre planlanandan daha uzun sürmüştü. Yaşanan gelişmelerin ardından 17 sezon boyunca cuma akşamları seyirciyi ekran başına toplayan polisiye dizinin haklarını Kanal D'nin iç yapımlar ekibinin yönettiği D Media devralmıştı. İnanoğlu'nun haklarını bedelsiz şekilde devrettiği dizi yeni sezonda ekranda olacak ve Orhan Oğuz ile Ozan Yurdakul yönetecek.

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