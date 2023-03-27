27 Mart 2023 Pazartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Polis motosikletiyle çekici çarpıştı. 1 polis şehit oldu

Polis motosikletiyle çekici çarpıştı. 1 polis şehit oldu

Samsun'da Narkotik Şube Müdürlüğüne bağlı polis motosikletinin ters yola giren çekici ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 polis şehit oldu, 1 polis de yaralandı.

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 02:46
Takip Et

Samsun'da polis motosikleti çekici ile çarpıştı

Polis motosikletiyle çekici çarpıştı. 1 polis şehit oldu
+
Aa
-

(İHA) Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde Atatürk Bulvarı YEDAŞ kavşağında saat 22.15 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Mustafa Ata Traş (43) idaresindeki 55 SJ 967 plakalı polis motosikleti, ters yola giriş yapan Hasbi Can Duran yönetimindeki 55 NFR 78 plakalı çekici ile çarpıştı. 

Kazada, motosiklet sürücüsü polis memuru Mustafa Ata Traş ile yanında bulunan polis memuru İsmail Eken (39) yaralandılar. 

Ağır yaralanan Mustafa Ata Traş kaldırıldığı özel hastanede şehit oldu. Yaralanan diğer polis memuru Mustafa Eken ise Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 

Çekici sürücüsü Hasbi Can Duran polis tarafından gözaltına alındı. Şehit olan polis memurunun Mersinli ve evli 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Malatya’da sağanak yağış sonrası konteynerin tavanı çöktü
1
﻿Malatya’da sağanak yağış sonrası konteynerin tavanı çöktü
﻿Malatya’da sağanak yağış sonrası konteynerin tavanı çöktü
﻿2023'ün ikinci yarısı onların yılı olacak. Nisan ayı burç yorumları ezber bozdu
2
﻿2023'ün ikinci yarısı onların yılı olacak. Nisan ayı burç yorumları ezber bozdu
﻿2023'ün ikinci yarısı onların yılı olacak. Nisan ayı burç yorumları ezber bozdu
﻿Konyaspor'dan Aykut Kocaman açıklaması
3
﻿Konyaspor'dan Aykut Kocaman açıklaması
﻿Konyaspor'dan Aykut Kocaman açıklaması
﻿Hakkari'de 3 büyüklüğünde deprem
4
﻿Hakkari'de 3 büyüklüğünde deprem
﻿Hakkari'de 3 büyüklüğünde deprem
﻿Euro ile maaş alan keyfi yerinde gurbetçi 'Allah bu iktidarı başınızdan eksik etmesin' dedi. 'Alacağım daha çok daire var'
5
﻿Euro ile maaş alan keyfi yerinde gurbetçi 'Allah bu iktidarı başınızdan eksik etmesin' dedi. 'Alacağım daha çok daire var'
﻿Euro ile maaş alan keyfi yerinde gurbetçi 'Allah bu iktidarı başınızdan eksik etmesin' dedi. 'Alacağım daha çok daire var'
﻿Kılıçdaroğlu farkı açıyor. Anket şirketlerinden Erdoğan'a şok üstüne şok
6
﻿Kılıçdaroğlu farkı açıyor. Anket şirketlerinden Erdoğan'a şok üstüne şok
﻿Kılıçdaroğlu farkı açıyor. Anket şirketlerinden Erdoğan'a şok üstüne şok
﻿Hong Kong da Fed'i izledi: Gösterge faiz oranı 25 baz puan artırıldı
7
﻿Hong Kong da Fed'i izledi: Gösterge faiz oranı 25 baz puan artırıldı
﻿Hong Kong da Fed'i izledi: Gösterge faiz oranı 25 baz puan artırıldı
﻿Hatay'da deprem
﻿Hatay'da deprem
﻿Hatay'da deprem
﻿Dört ay önce yanan bina kısmen çöktü
﻿Dört ay önce yanan bina kısmen çöktü
﻿Dört ay önce yanan bina kısmen çöktü
﻿Polis motosikletiyle çekici çarpıştı. 1 polis şehit oldu
﻿Polis motosikletiyle çekici çarpıştı. 1 polis şehit oldu
﻿Polis motosikletiyle çekici çarpıştı. 1 polis şehit oldu
﻿İsrail'in New York Başkonsolosu, Netanyahu'ya tepki olarak istifa etti
﻿İsrail'in New York Başkonsolosu, Netanyahu'ya tepki olarak istifa etti
﻿İsrail'in New York Başkonsolosu, Netanyahu'ya tepki olarak istifa etti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.