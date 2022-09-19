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Yüsra Geyik beyaz elbisesi ve dekoltesi ile olay oldu. Arka Sokaklar'ın küçük Zeliş'iydi

Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği Zeliş karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Yüsra Geyik, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla dikkatleri üzerine çekti

Galeri Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi - 14:22
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Yüsra Geyik beyaz elbisesi ve dekoltesi ile olay oldu. Arka Sokaklar'ın küçük Zeliş'iydi

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Yüsra Geyik beyaz elbisesi ve dekoltesi ile olay oldu. Arka Sokaklar'ın küçük Zeliş'iydi

Bir zamanlar, Arka Sokaklar dizisinde Zeliş rolüne hayat veren Yüsra Geyik şimdilerde 32 yaşında... Arka Sokaklar dizisinde yıllarca rol alarak ekranların tanınan yüzlerinden biri olan Geyik, son zamanlarda pozlarıyla gündemde yer alıyor.

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Yüsra Geyik beyaz elbisesi ve dekoltesi ile olay oldu. Arka Sokaklar'ın küçük Zeliş'iydi

2006 yılında yayınlanmaya başlayan Arka Sokaklar dizisine daha çocuk yaşta katılan ve daha sonra kocaman bir kadın olan Yüsra Geyik, güzelliğiyle herkesi büyülemeye devam ediyor.

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Yüsra Geyik beyaz elbisesi ve dekoltesi ile olay oldu. Arka Sokaklar'ın küçük Zeliş'iydi

Sosyal medya hesabından yaptığı cesur pozlarla dikkat çeken güzel oyuncu, bu pozlara bir yenisini daha ekledi.

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Yüsra Geyik beyaz elbisesi ve dekoltesi ile olay oldu. Arka Sokaklar'ın küçük Zeliş'iydi

Arka Sokaklar dizisine çocuk yaşta başlayan ve adeta dizinin içinde büyüyen Yüsra Geyik dillere destan güzelliğiyle olay yaratmaya devam ediyor.

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Yüsra Geyik beyaz elbisesi ve dekoltesi ile olay oldu. Arka Sokaklar'ın küçük Zeliş'iydi

14 yaşında oyunculuğa başlayan güzel oyuncu, Instagram hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla takipçilerinin dikkatini çekiyor.

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Yüsra Geyik beyaz elbisesi ve dekoltesi ile olay oldu. Arka Sokaklar'ın küçük Zeliş'iydi

Şimdilerde 32 yaşında olan Yüsra Geyik, dekolteli paylaşımlarıyla takipçilerini mest etmeye devam ediyor.

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Yüsra Geyik beyaz elbisesi ve dekoltesi ile olay oldu. Arka Sokaklar'ın küçük Zeliş'iydi

Yüsra Geyik bu kez dekolteli beyaz elbisesiyle paylaşım yaptı.

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Yüsra Geyik beyaz elbisesi ve dekoltesi ile olay oldu. Arka Sokaklar'ın küçük Zeliş'iydi

Göğüs dekoltesiyle olay yarattı.

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Yüsra Geyik beyaz elbisesi ve dekoltesi ile olay oldu. Arka Sokaklar'ın küçük Zeliş'iydi

Geyik'in o pozuna takipçileri, 'Peri kızı gibi', 'Beyaz sana çok yakışmış' yorumları yaptı.

11/30
Yüsra Geyik beyaz elbisesi ve dekoltesi ile olay oldu. Arka Sokaklar'ın küçük Zeliş'iydi

İşte o paylaşım...

12/30
Yüsra Geyik beyaz elbisesi ve dekoltesi ile olay oldu. Arka Sokaklar'ın küçük Zeliş'iydi

13/30
Yüsra Geyik beyaz elbisesi ve dekoltesi ile olay oldu. Arka Sokaklar'ın küçük Zeliş'iydi

14/30
Yüsra Geyik beyaz elbisesi ve dekoltesi ile olay oldu. Arka Sokaklar'ın küçük Zeliş'iydi

15/30
Yüsra Geyik beyaz elbisesi ve dekoltesi ile olay oldu. Arka Sokaklar'ın küçük Zeliş'iydi

16/30
Yüsra Geyik beyaz elbisesi ve dekoltesi ile olay oldu. Arka Sokaklar'ın küçük Zeliş'iydi

17/30
Yüsra Geyik beyaz elbisesi ve dekoltesi ile olay oldu. Arka Sokaklar'ın küçük Zeliş'iydi

18/30
Yüsra Geyik beyaz elbisesi ve dekoltesi ile olay oldu. Arka Sokaklar'ın küçük Zeliş'iydi

19/30
Yüsra Geyik beyaz elbisesi ve dekoltesi ile olay oldu. Arka Sokaklar'ın küçük Zeliş'iydi

20/30
Yüsra Geyik beyaz elbisesi ve dekoltesi ile olay oldu. Arka Sokaklar'ın küçük Zeliş'iydi

21/30
Yüsra Geyik beyaz elbisesi ve dekoltesi ile olay oldu. Arka Sokaklar'ın küçük Zeliş'iydi

22/30
Yüsra Geyik beyaz elbisesi ve dekoltesi ile olay oldu. Arka Sokaklar'ın küçük Zeliş'iydi

23/30
Yüsra Geyik beyaz elbisesi ve dekoltesi ile olay oldu. Arka Sokaklar'ın küçük Zeliş'iydi

24/30
Yüsra Geyik beyaz elbisesi ve dekoltesi ile olay oldu. Arka Sokaklar'ın küçük Zeliş'iydi

25/30
Yüsra Geyik beyaz elbisesi ve dekoltesi ile olay oldu. Arka Sokaklar'ın küçük Zeliş'iydi

26/30
Yüsra Geyik beyaz elbisesi ve dekoltesi ile olay oldu. Arka Sokaklar'ın küçük Zeliş'iydi

27/30
Yüsra Geyik beyaz elbisesi ve dekoltesi ile olay oldu. Arka Sokaklar'ın küçük Zeliş'iydi

28/30
Yüsra Geyik beyaz elbisesi ve dekoltesi ile olay oldu. Arka Sokaklar'ın küçük Zeliş'iydi

29/30
Yüsra Geyik beyaz elbisesi ve dekoltesi ile olay oldu. Arka Sokaklar'ın küçük Zeliş'iydi

30/30
Yüsra Geyik beyaz elbisesi ve dekoltesi ile olay oldu. Arka Sokaklar'ın küçük Zeliş'iydi

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