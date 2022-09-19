Yüsra Geyik beyaz elbisesi ve dekoltesi ile olay oldu. Arka Sokaklar'ın küçük Zeliş'iydi

Bir zamanlar, Arka Sokaklar dizisinde Zeliş rolüne hayat veren Yüsra Geyik şimdilerde 32 yaşında... Arka Sokaklar dizisinde yıllarca rol alarak ekranların tanınan yüzlerinden biri olan Geyik, son zamanlarda pozlarıyla gündemde yer alıyor.
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2006 yılında yayınlanmaya başlayan Arka Sokaklar dizisine daha çocuk yaşta katılan ve daha sonra kocaman bir kadın olan Yüsra Geyik, güzelliğiyle herkesi büyülemeye devam ediyor.
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Sosyal medya hesabından yaptığı cesur pozlarla dikkat çeken güzel oyuncu, bu pozlara bir yenisini daha ekledi.
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Arka Sokaklar dizisine çocuk yaşta başlayan ve adeta dizinin içinde büyüyen Yüsra Geyik dillere destan güzelliğiyle olay yaratmaya devam ediyor.
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14 yaşında oyunculuğa başlayan güzel oyuncu, Instagram hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla takipçilerinin dikkatini çekiyor.
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Şimdilerde 32 yaşında olan Yüsra Geyik, dekolteli paylaşımlarıyla takipçilerini mest etmeye devam ediyor.
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Yüsra Geyik bu kez dekolteli beyaz elbisesiyle paylaşım yaptı.
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Göğüs dekoltesiyle olay yarattı.
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Geyik'in o pozuna takipçileri, 'Peri kızı gibi', 'Beyaz sana çok yakışmış' yorumları yaptı.