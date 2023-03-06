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Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik ilham kaynağını açıkladı

Arka Sokaklar'da Zeliş karakteri ile hafızalara kazınan Yüsra Geyik çarpıcı açıklamalarda bulundu. İlham kaynağının annesi olduğunu söyleyen ünlü isim "Mükemmel, harika, şahane falan olduğundan değil... Benim için öyledir ama sebebi o değil.'' dedi. 

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 15:05
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İşte Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik ilham kaynağı

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik ilham kaynağını açıkladı
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Ekranların fenomen dizisi Arka Sokaklar'da hayat verdiği Zeliha Çoban karakteri ile büyük bir hayran kitlesine sahip olan Yüsra Geyik son olarak Camdaki Kız dizisinde Melisa'yı canlandırdı. Sosyal medya paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettiren ünlü isim InStyle dergisine çok konuşulacak açıklamalar yaptı.

En büyük ilham kaynağının annesi olduğunu söyleyen Yüsra Geyik "Mükemmel, harika, şahane falan olduğundan değil... Benim için öyledir ama sebebi o değil. Her nasıl olursa olsun çocuklarına kıymetli hissettirebildiği için." sözleriyle dikkat çekti.

Yüsra Geyik ayrıca bu duyguya sahip olmak için anne olmak gerekmediğini söyledi. Geyik "Bahsettiğim duygu yüce bir merhamet duygusu. Sınırsız, uçsuz bucaksız, ilham verici, üretici, motive edici. Saf sevgi. Ve bence bu kadınlığa özgü. İyi ki varız" diyerek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü de kutladı.


 

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