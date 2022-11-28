Arka Sokaklar’da flaş gelişme. 45 gün ara vermişti 

Başrollerini Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Oya Okar ve Ozan Çolakoğlu gibi isimlerin paylaştığı ekranların fenomen dizisi Arka Sokaklar'ın 17. sezonunda yayına 45 gün ara vereceği açıklanmıştı.

Yapım şirketinin kanaldan ödeme alamadığı için ara verme kararı aldığı iddia edildi. Ancak Kanal D ise yaptığı açıklamada yapımcı Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı nedeniyle ara verildiğini duyurmuştu.

Kulislerden edinilen bilgiye göre fenomen dizi kanal değiştirmeye hazırlanıyor.

'KANAL DEĞİŞTİRİYOR' İDDİASI

Arka Sokaklar’ın ekran macerasına ATV’de devam edeceği iddia edildi.

Ekranların uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'la ilgili kanal değişikliği haberi, dizinin final yapmasını istemeyen hayranlarını şimdiden heyecanlandırdı.

