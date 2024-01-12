Arkadan söylemek deyimi ne anlama geliyor?

Kaynak: Haber Merkezi
Arkadan söylemek deyimi ne anlama geliyor?
Arkadan söylemek deyimi ne anlama gelir? Arkadan söylemek deyimiyle ne anlatılmak istenir? İşte yanıtı...

Arkadan söylemek deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Bir kimsenin bulunmadığı bir yerde, o kişi hakkında ileri geri konuşmak ve dedikodusunu yapmak anlamında kullanılan bir deyim olarak karşımızsa çıkar.

Onu çekiştirmek anlamlarında kullanılan bir deyim olan arkadan söylemek deyimi biri yokken onun olmadığı yerde ondan bahsetmek, iyi veya kötü anlamda adını anmak anlamını da taşımaktadır.

Halk arasında olumsuz anlamda kullanılan bir deyim olarak tanımlanır.

ARKADAN SÖYLEMEK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Yüzüme karşı söyleyemeyeceklerini neden arkamdan söylüyorsun ki yakışıyor mu bu hareket sana?"

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