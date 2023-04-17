Arkadaşını 7 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Aydın'da meydana gelen olayda bir kişi tartıştığı arkadaşını 7 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Arkadaşını 7 yerinden bıçaklayarak öldürdü

İHA'dan alınan bilgilere göre; Olay, gece saatlerinde meydana geldi.

Birlikte alkol alan Hasan Erdoğan (47) ve arkadaşı arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kavgada S.K. tarafından 7 yerinden bıçaklanan Erdoğan ağır yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Erdoğan'ı ilk müdahalesini yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan Erdoğan doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cinayet şüphelisi S.K. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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