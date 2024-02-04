Arkadaşını cami avlusunda bıçaklayarak öldürdü

Kaynak: DHA
Arkadaşını cami avlusunda bıçaklayarak öldürdü
Manisa’da 35 yaşındaki İbrahim G., 36 yaşındaki arkadaşı Feyzullah Demir’i cami avlusunda bıçakladı. Feyzullah Demir, hayatını kaybetti.

Pazarcılık yapan ve hafif derecede otizmli olan Feyzullah Demir, ilçede berberlik yapan arkadaşı İbrahim G. ile bugün sabah namazı için Çarşı Merkez Camisi'ne geldi. Namazın ardından iki arkadaş cami avlusunda tekrar buluştu. Bu sırada İbrahim G., yanındaki bıçakla arkadaşı Demir'e bilinmeyen nedenle saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Demir, kanlar içinde yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Saruhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Demir, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Polis, olayın ardından bir süredir psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilen İbrahim G.'yi gözaltına aldı.

İbrahim G.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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