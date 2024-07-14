Arkadaşının anahtarını kopyalayıp evini soydu

Kaynak: İHA
Arkadaşının anahtarını kopyalayıp evini soydu

İstanbul’da bir eve giren hırsız nakit para ve altın çalarak kaçtı. Polis ekipleri 3 şüpheliyi tutuklandı. Tutuklanan şüphelilerden birinin ev sahibinin arkadaşı olduğu ve anahtarını alarak kopyaladığı ortaya çıktı.

İstanbul Tuzla’daki bir eve giren hırsızlar 197 bin 600 dolar nakit para ile 400 gram altın çalarak kaçtı. Polis ekipleri yaptığı çalışmada hırsızların eve nasıl girip nasıl kaçtıklarını tespit etti. Öte yandan polis ekipleri şüphelilerden birinin mağdur ile arkadaş olduğunu ortaya çıkardı. Şüphelilerden birinin mağdurun anahtarını alarak kopyaladığı ve bu sayede eve girdikleri öğrenildi.

Tuzla'da bir eve giren hırsız, evde bulunan 197 bin 600 dolar nakit para ile 400 gram altını çaldı. Olaya ilişkin yakalanan 3 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerden birinin müştekinin yakın arkadaşı olduğu ve arkadaşından ödünç aldığı arabasının anahtarlığında bulunan evinin anahtarını kopyaladığı ortaya çıktı.

Polis ekipleri 3 şüpheliyi yakalayarak tutukladı. Yapılan aramada 1 kilo 90 gram altın ile 139 bin TL ele geçirildi.

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