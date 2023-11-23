Arkadaşının bağ evinde çıkan yangında öldü

Kayseri'de 56 yaşındaki Mehmet Haskara, arkadaşının bağ evinin müştemilatında çıkan yangında yaşamını yitirdi. Haskara'nın cenazesi morga kaldırılırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

KAYNAK: DHA
Arkadaşının bağ evinde çıkan yangında öldü

Kayseri'nin Hacılar ilçesi Sakarçiftliği Mahallesi'ndeki bir bağ evi, gece saatlerinde çıkan yangında yandı.

İhbarla bölgeye gelen İtfaiye ekipleri, 30 dakika süren çalışma sonucunda alevleri söndürdü. Ekipler, içeride bulunan Mehmet Haskara'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Haskara'nın cenazesi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, yangının çıkış nedeni araştırıldığı öğrenildi.

BAĞ EVİ ARKADAŞININ ÇIKTI

Öte yandan Haskara'nın Altınoluk Mahallesi'nde annesi ile yaşadığı, 20 yıl önce eşinden ayrıldığı, bağ evinin de arkadaşına ait olduğu belirtildi.

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