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Arkadaşının hatasını telafi etti. Çalınan saati geri götürdü

Yalova'da bir vatandaş, arkadaşının çaldığı saati iş yerine geri getirdi. Arkadaş hatasının telafi edildiği ilginç olayda iş yeri sahibi şikayetçi olmadı.

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 20:11
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Arkadaşının çaldığı saati geri götürdü

Arkadaşının hatasını telafi etti. Çalınan saati geri götürdü
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Yalova'da Süleymanbey Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinde yer alan mağazaya giren kişi, çalışanların diğer müşterilerle ilgilenmesini fırsat bilerek bir saat çaldı.

SAATİ ÇALAN KAMERADA GÖRÜLDÜ

Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık olayı sonrası iş yerine gelen şüphelinin arkadaşı, çalınan saati çalışanlara teslim etti. Saatin çalındığını fark edemeyen çalışanlar, güvenlik kamera görüntüsünü izlerken hırsızlık anına şahit oldu.

ARKADAŞIM ÇALMIŞ DEDİ

Arkadaşının saati çaldığını belirten kişinin çalışanlara, "Arkadaşım bunu çalmış. Ben bunu fark edince kendisini dövdüm. Saati de geri getirdim." diyerek mağazadan ayrıldığı ifade edildi.

Olayla ilgili işletme sahibinin şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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