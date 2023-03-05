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Stil İkonu yarışmasında büyük kavga .Arkadaşının kafasına ayakkabısını fırlattı

YouTube'da yayınlanmaya başlayan Stil İkonu yarışmasının son bölümünde yarışmacılardan Sisi ve Nur İşlek arasında kavga çıktı.

Haber Giriş: 5 Mart 2023 Pazar - 12:09
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.Arkadaşının kafasına ayakkabısını fırlattı. Stil İkonu yarışmasında büyük kavga

Stil İkonu yarışmasında büyük kavga .Arkadaşının kafasına ayakkabısını fırlattı
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Hakan Akkaya, Uğurkan Erez, Aslıhan Doğan Turan ve Ivana Sert'in yer aldığı Stil İkonu yarışmasının son bölümünde ortalık karıştı. Yarışmacılardan Sisi ve Nur İşlek, yemekhanede yemek yediği esnada tartışmaya başladı. İkili arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

YARIŞMACININ ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Yemekhanede Nur'un kendisine laf atmasına sinirlenen Sisi "Sen dön önüne. Kameralarda görünmek için bana oynuyorsun. Benim asabımı bozma. Halinden utan, rezilsin" dedi. Sisi'nin sözleri karşısında çılgına dönen Nur İşlek, önce elindeki kaşığı fırlattı sonra da yarışmacının üzerine yürüdü.

HAKARETLER HAVADA UÇUŞTU

Sisi'nin üzerine giden Nur İşlek, "Sen kimsin benimle böyle konuşuyorsun. Gerizakalı" diyerek hakaret ve küfürler savurdu. Sinirden çılgına dönen ve kendisini tutan ekip uyarılarına da "Beni bırakın" diyerek bağıran İşlek, ayakkabısını fırlattı.

"BENİ ELEYECEKSİNİZ, ONU DA BURAYA GETİRİN"

Ekibin uyarılarına rağmen sakinleşemeyen Nur İşlek, "Beni bu yarışmadan eleyin ve o kızı buraya getirin dedi. Beni eliyorsunuz ben böyle seviyesiz insanlarla yarışmam" diyerek avazı çıktığı kadar bağırdı.

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