Japonya'da yapılan 'bebek ağlatma yarışması' görenleri şaşırttı

Japonya'da her yıl düzenlenen geleneksel Nakizumo festivali, Tokyo'da bulunan Sensoji tapınağında renkli görüntülere sahne oldu. "Ağlayan Bebek Sumo" olarak bilinen festivalde, bebeklerin ağlamasıyla sağlık ve huzur getireceğine inanılan bir gelenek uygulanıyor.

Festivalde, genellikle bir yaşından küçük bebekler, özel bir sumo ringine yerleştirilerek karşılaştırılıyor. Bu bebeklerin ebeveynleri, Gyoji adı verilen hakemlerin gözetiminde, bebeklerini ağlatmaya çalışıyor. Gyoji'ler, genellikle maskeli ve ilginç kostümlerle donanmış olup, bebekleri maske takarak veya farklı yollarla korkutarak ağlatmaya çalışıyorlar