Japonya'da yapılan 'bebek ağlatma yarışması' görenleri şaşırttı

Kaynak: Haber Merkezi
Japonya'da yapılan 'bebek ağlatma yarışması' görenleri şaşırttı
Tokyo'da düzenlenen Nakizumo festivalinde bebekler, geleneksel inançla sağlık getireceğine inanıldığında her sene ağlatılıyor.

Japonya'da her yıl düzenlenen geleneksel Nakizumo festivali, Tokyo'da bulunan Sensoji tapınağında renkli görüntülere sahne oldu. "Ağlayan Bebek Sumo" olarak bilinen festivalde, bebeklerin ağlamasıyla sağlık ve huzur getireceğine inanılan bir gelenek uygulanıyor.

Festivalde, genellikle bir yaşından küçük bebekler, özel bir sumo ringine yerleştirilerek karşılaştırılıyor. Bu bebeklerin ebeveynleri, Gyoji adı verilen hakemlerin gözetiminde, bebeklerini ağlatmaya çalışıyor. Gyoji'ler, genellikle maskeli ve ilginç kostümlerle donanmış olup, bebekleri maske takarak veya farklı yollarla korkutarak ağlatmaya çalışıyorlar

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