Arkadaşıyla tartışan şahıs mezarlıkta silahla bacağından vuruldu

Kaynak: İHA
Arkadaşıyla tartışan şahıs mezarlıkta silahla bacağından vuruldu

Eskişehir’de tartışma yaşadığı arkadaşı tarafından mezarlıkta silahla bacağından vurulan şahıs yaralandı.

Odunpazarı İlçesi Porsuk Bulvarı üzerinde başlayan olayda, Muhammed T. ile arkadaşları arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Daha sonra araçla Dede Mahallesi’nde yer alan Odunpazarı Mezarlığı’na giden grup arasındaki tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sonucunda Muhammed T., arkadaşı tarafından tabancayla bacağından vuruldu. Yaralı halde Dede Mahallesi’ndeki evine kadar giden Muhammed T., yakınları tarafından durumun ihbar edilmesi üzerine 112 Acil Sağlık ekiplerince Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Polis ekipleri tarafından başlatılan çalışma sonucunda olayla ilgisi bulunduğu tespit edilen şahıslar gözaltına alındı. Olayla alakalı başlatılan soruşturma devam ediyor.

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