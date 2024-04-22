Arkadaşların iletişim şekli sosyal medyayı ikiye böldü

Arkadaşlar arasındaki iletişim şekli, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bir grup erkek arkadaşın, sokakta buluştuğunda maymun sesleri çıkararak ve maymunsu hareketler yaparak eğlenceli vakit geçirmesi, kullanıcılar arasında tartışma başlattı. Bazı kullanıcılar bu tarz iletişimi eğlenceli ve dostça bulurken, diğerleri ise bu davranışın gereksiz ve olumsuz olduğunu savundu. Kimi kullanıcılar, bu tür etkileşimlerin arkadaşlık bağlarını güçlendirdiğini düşünürken, diğerleri ise daha olgun ve saygılı bir iletişim biçiminin tercih edilmesi gerektiğini vurguladı. Bu farklı görüşler, sosyal medya platformlarında uzun süreli bir tartışmaya neden oldu.