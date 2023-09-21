Arkeologlardan heyecanlandıran keşif: Tarihi anlayışı bütünüyle değiştirebilir

Arkeologlar, Güney Afrika ülkelerinden Zambiya'da barınak yapımında kullanıldığı tahmin edilen yaklaşık 500 bin yıllık kütükler buldu. Keşfin insanlığın ilk dönemine ait tarihi anlayışı bütünüyle değiştirebileceği belirtildi.

KAYNAK: AA
Arkeologlardan heyecanlandıran keşif: Tarihi anlayışı bütünüyle değiştirebilir

Nature dergisinde yayımlanan makaleye göre, Liverpool Üniversitesi'nden bilim adamları, Zambiya'daki Kalambo Nehri'nin kıyısında antik yontulmuş kütükler keşfetti.

476 bin yıl öncesine dayandığı tespit edilen kütüklerin yanı sıra sivri ahşap sopalar da bulundu.

Arkeologlardan heyecanlandıran keşif: Dünyanın en eski ahşap yapısı olabilir

Kütüklerin yüksek bir yer inşa etmekte ya da barınak yapımında kullanıldığı tahmin edilirken, keşfin insanlığın ilk dönemine ait tarihi anlayışı bütünüyle değiştirebileceği belirtildi.

Bulunan tahta parçalarının üzerindeki taş aletlerle yapılmış çentikler dikkati çekerken, şimdiye kadar bulunan en eski tahta gereçlerin ateş çıkarma ya da kazma için kullanılan araçlar olduğu aktarıldı.

2000'li yıllardan bu yana Kalambo Şelaleleri'ndeki arkeolojik alanda araştırmalar yapan Liverpool Üniversitesinden Larry Barham ve ekibi, bölgede taş kalıntılar arıyordu.

Arkeologlardan heyecanlandıran keşif: Dünyanın en eski ahşap yapısı olabilir - 1

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