Roma dönemine ait koca lahdi arabaya atıp kaçırdılar

Isparta'da, otomobilde Roma dönemine ait olduğu belirlenen ve piyasa değeri 400 bin dolar olduğu öğrenilen bebek lahdi ele geçirildi. Şüpheli 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

KAYNAK: DHA
Roma dönemine ait koca lahdi arabaya atıp kaçırdılar

Isparta Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, kent merkezinde durdurulan bir otomobilde Roma dönemine ait olduğu tespit edilen bebek lahdi ele geçirildi.

otomobilde-roma-donemine-ait-bebek-lahdi-ele-gecirildi-9365-dhaphoto1.jpgOlayla ilgili 2 şüpheli hakkında '2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldı.

otomobilde-roma-donemine-ait-bebek-lahdi-ele-gecirildi-9365-dhaphoto2.jpgPiyasa değeri 400 bin dolar olduğu ve hiç açılmadığı belirtilen bebek lahdinin Müze Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.

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