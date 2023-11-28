Arnavut ciğeri nasıl yapılır? Arnavut ciğeri tarifinin malzemeleri neler?

MasterChef All Star’ın yeni bölümünde şefler kırmızı ve mavi takımdan sokak lezzetleri konseptiyle Arnavut ciğeri yapmalarını istedi. MasterChef All Star sonrası Arnavut ciğeri en çok araştırılan yemek tariflerinden oldu. Peki, Arnavut ciğeri nasıl yapılır? Arnavut ciğeri tarifinin malzemeleri neler?