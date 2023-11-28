Arnavut ciğeri nasıl yapılır? Arnavut ciğeri tarifinin malzemeleri neler?

MasterChef All Star’ın yeni bölümünde şefler kırmızı ve mavi takımdan sokak lezzetleri konseptiyle Arnavut ciğeri yapmalarını istedi. MasterChef All Star sonrası Arnavut ciğeri en çok araştırılan yemek tariflerinden oldu. Peki, Arnavut ciğeri nasıl yapılır? Arnavut ciğeri tarifinin malzemeleri neler?

KAYNAK: Haber Merkezi
Arnavut ciğeri nasıl yapılır? Arnavut ciğeri tarifinin malzemeleri neler?

MasterChef All Star’ın yayınlanan yeni bölümünde yarışmacılar sokak lezzetleri konseptiyle yemekler hazırladı. MasterChef sonrasında Arnavut ciğeri tarifi araştırılıyor. Peki, Arnavut ciğeri nasıl yapılır? Arnavut ciğeri tarifinin malzemeleri neler?

İşte Arnavut ciğeri tarifi…

ARNAVUT CİĞERİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER NELER?

- 700 gram kuzu ciğeri

- 1 çay bardağı un

- 1,5 tatlı kaşığı tuz

- 1 tatlı kaşığı toz veya pul biber

Arnavut ciğerini kızartmak için:

- 2 çorba kaşığı un (ikinci kez kızartma için)

- 1,5 su bardağı sıvı yağ (1 su bardağı ayçiçeği + 1/2 (yarım) su bardağı zeytinyağı)

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ARNAVUT CİĞERİ NASIL YAPILIR?

Zarı temizlenmiş ve küp doğranmış ciğerinizi tel süzgecinize alın, kanlanmış ise süzün.

Kızartma yağınızı, derin çelik tencereniz alıp kızmasını beklerken derin bir kapta un, tuz, kırmızı biberi karıştırın. Ciğerleri bu karışıma alıp harmanlayın. Kızgın yağa, elinizle hafif ununu kapta bırakarak attığınız ciğerleri 1-1,5 dk. kızartın. Yağdan ciğerlerinizi süzerek alın.

İkinci kızartma için yağın kızmasını beklerken derin kabınızda azar azar 2 kaşık ununuzu ciğerlerin üzerine serpiştirin. Ciğerlerinizi tekrar yağa atarak karıştırarak kızartın.

Yağdan aldığınız ciğerleri kapaklı bir kaba alın, kızarttığınız yağdan 5-6 çorba kaşığı gezdirin. Beze sararak dinlendirin.

Sumaklı soğan piyazı eşliğinde, üzerine kimyon, arzuya göre maydanoz ekleyerek servis yapın.

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