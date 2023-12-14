Kestaneli Anne Keki yemediyseniz hayran kalacaksınız. Bu tarifi kesinlikle denemelisiniz

Kaynak: Haber Merkezi
Kestaneli Anne Keki yemediyseniz hayran kalacaksınız. Bu tarifi kesinlikle denemelisiniz
Kendi mutfağınızda anneniz bir kek hazırlamak için kolları sıvamaya ne dersiniz. İşte, Yemeyenlerin hayran kalacağı Kestaneli Anne Keki nasıl yapılır? İşte Kestaneli Anne Keki Tarifi…

Kestaneli Anne Keki, kış mevsiminin en sevilen lezzetlerinden biri olan kestaneyi, yumuşacık bir kek ile buluşturan nefis bir tarif. Bu tarif, hem çay saatlerine hem de özel günlerinize çok yakışacak. Kestane, ceviz, tarçın gibi malzemelerin harmanlandığı bu kek, hem göze hem de damağa hitap ediyor.

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Peki, Kestaneli Anne Keki nasıl yapılır, işte malzeme listesi ve yapılışı:

KESTANELİ ANNE KEKİ MALZEMELERİ:

15 adet kestane (orta boy)

4 adet yumurta

1 su bardağı şeker

1/2 su bardağı sıvı yağ

1/2 su bardağı süt

2 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı tarçın

1/2 su bardağı dövülmüş ceviz içi

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KESTANELİ ANNE KEKİ YAPILIŞI:

Kestanelerin üzerine hafif çizikler atın ve haşlayın. Haşlanan kestaneleri süzün ve soğumaya alın. Soğuyan kestaneleri soyarak iyice temizleyin.

Yumurta ve şekeri bir karıştırma kabına alın ve şeker iyice eriyene kadar çırpın. Sıvı yağ ve sütü ekleyerek çırpmaya devam edin.

Un, kabartma tozu ve tarçını bir elek yardımıyla sıvı karışıma ekleyin. Spatula yardımıyla karıştırın.

Soyup temizlediğiniz kestaneleri ve ceviz içini mutfak robotundan geçirin. Kaseye ekleyip, karıştırmaya devam edin.

Yağlanmış fırın kabına kek harcını dökün. Önceden ısıtılmış 165 derece fırının orta rafında 40-45 dk pişirin.

Oda sıcaklığında kalıbında beklettiğiniz keki, ters çevirerek servis tabağına çıkartın. Dilimledikten sonra hafif ılık çikolata sosuyla da servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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