Arnavutköy'de ahırdaki sobadan çıkan yangında 8 koyun telef oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Arnavutköy'de ahırdaki sobadan çıkan yangında 8 koyun telef oldu
Arnavutköy'de küçükbaş hayvanların bulunduğu ahırda sobadan çıkan alevler sonucu yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede ahırın tamamını sarmasıyla birlikte 8 koyun yanarak telef oldu.

Arnavutköy'de yaşlı bir çift, koyunlarının üşümemesi için ahırda soba yaktı. Sobadan çıkan alevler ahıra sıçrayınca yangın çıktı. Alevler kısa süre içerisinde ahırın tamamını sardı. Yaşlı çift, itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine iftaiye ekipleri alevlere müdahale ettiği sırada, hayvanlarının ahırda olduğunu söyleyen yaşlı kadın olay yerinde sinir krizi geçirdi.

HAYVANLARINI KURTARMAK İÇİN YANAN AHIRA GİRMEK İSTEDİ

Hayvanlarını kurtarmak için alevler içindeki ahıra girmek isteyen yaşlı kadını polis ve sağlık ekipleri zor sakinleştirdi. Sinir krizi geçiren yaşlı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çıkan yangında, ahırdaki 8 koyun telef oldu.

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