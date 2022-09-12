12 Eylül 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 24°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Çocukların kavgasına büyükler müdahale edince olanlar oldu. Taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı

Çocukların kavgasına büyükler müdahale edince olanlar oldu. Taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı

Arnavutköy'de parkta oynayan çocukların yaptığı kavgaya müdahale eden aileler, tekme ve yumruklarla birbirine girdi. Çocukların gözü önünde yaşanan kavgayı çevredekiler ayırmaya çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi - 15:44
Takip Et

Arnavutköy'de çocukların kavgasına büyükler taraf olunca ortalık karıştı tekme ve yumruklar havada uçuştu

Çocukların kavgasına büyükler müdahale edince olanlar oldu. Taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı
+
Aa
-

İstanbul Arnavutköy'deki olay dün akşam saatlerinde Şehir Parkı'nda yaşandı. İddiaya göre, parkta oynayan çocukların kavgasına büyükler de karıştı. Aralarında kadın ve çocukların da olduğu çok sayıda kişi, birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı.

Parkta oyun oynayan çocuklara aldırış etmeyen ailelerin bu kavgası, uzun bir süre devam etti.

Kavga sırasında bazı kişilerin kavgayı izledikleri görülürken, bazı vatandaşlar da araya girerek tarafları ayırmaya çalıştı.

Ailelerin kavgası güçlükle sonlandırıldı. Kavga anları ise çevredekilerin cep telefonu kayıtlarına yansıdı.

Kavga sırasında tekme ve yumrukların kullanıldığı, kadınların panik halinde bağırdıkları görüldü.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ankara kulislerinde bütün hesapları değiştiren anket
1
﻿Ankara kulislerinde bütün hesapları değiştiren anket
﻿Burcu Özberk iç çamaşırsız poz verdi. 200 bin beğeni aldı
2
﻿Burcu Özberk iç çamaşırsız poz verdi. 200 bin beğeni aldı
﻿İşte bir Türkiye gerçeği: Araba fiyatlarının 7 yıldaki dramatik değişimine inanamayacaksınız
3
﻿İşte bir Türkiye gerçeği: Araba fiyatlarının 7 yıldaki dramatik değişimine inanamayacaksınız
﻿'Emret Komutanım'da Kerim Asteğmeni canlandırıyordu Yıllar ona da acımadı
4
﻿'Emret Komutanım'da Kerim Asteğmeni canlandırıyordu Yıllar ona da acımadı
﻿Ersan Şen gönlündeki Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı. Üçüncü sıradaki isim herkesi şaşırttı
5
﻿Ersan Şen gönlündeki Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı. Üçüncü sıradaki isim herkesi şaşırttı
﻿AKP Gençlik Kolları Başkanı yalanın dozunu artırdı. Metrobüs kazasında ölü sayısının sayılamayacak kadar çok olduğunu söylemişlerdi
6
﻿AKP Gençlik Kolları Başkanı yalanın dozunu artırdı. Metrobüs kazasında ölü sayısının sayılamayacak kadar çok olduğunu söylemişlerdi
﻿Darbeciler kahrolsun da siyaset de akıllı olsun - Kerim Yılmaz
7
﻿Darbeciler kahrolsun da siyaset de akıllı olsun - Kerim Yılmaz
﻿Zimbabve'de muhalefet liderinin konvoyuna bombalı saldırı
﻿Zimbabve'de muhalefet liderinin konvoyuna bombalı saldırı
﻿Zimbabve'de muhalefet liderinin konvoyuna bombalı saldırı
﻿Depresyona iyi geliyor. Dikkat çeken araştırma.
﻿Depresyona iyi geliyor. Dikkat çeken araştırma.
﻿Depresyona iyi geliyor. Dikkat çeken araştırma.
﻿Oscar ödüllü Ters Yüz filminin ikincisi geliyor
﻿Oscar ödüllü Ters Yüz filminin ikincisi geliyor
﻿Oscar ödüllü Ters Yüz filminin ikincisi geliyor
﻿Rusya Ukrayna'yı füzelerle vurdu 
﻿Rusya Ukrayna'yı füzelerle vurdu 
﻿Rusya Ukrayna'yı füzelerle vurdu 
﻿Osmanlı padişahlarının bilinmeyen yönleri
﻿Osmanlı padişahlarının bilinmeyen yönleri
﻿Osmanlı padişahlarının bilinmeyen yönleri
﻿ Osmaniye'den Pakistan'daki sel bölgesine 2 yardım tırı gönderildi
﻿ Osmaniye'den Pakistan'daki sel bölgesine 2 yardım tırı gönderildi
﻿ Osmaniye'den Pakistan'daki sel bölgesine 2 yardım tırı gönderildi
﻿Şehir içi minibüs canından etti
﻿Şehir içi minibüs canından etti
﻿Şehir içi minibüs canından etti
﻿Yeni atanan öğretmenlerin beklediği haber geldi
﻿Yeni atanan öğretmenlerin beklediği haber geldi
﻿Yeni atanan öğretmenlerin beklediği haber geldi
﻿80 yaşındaki yaşlı adam evinde ölü bulundu
﻿80 yaşındaki yaşlı adam evinde ölü bulundu
﻿80 yaşındaki yaşlı adam evinde ölü bulundu
﻿Uzmanı mevsim geçişlerinde bağışıklığı güçlü tutmanın yollarını açıkladı
﻿Uzmanı mevsim geçişlerinde bağışıklığı güçlü tutmanın yollarını açıkladı
﻿Uzmanı mevsim geçişlerinde bağışıklığı güçlü tutmanın yollarını açıkladı
﻿Alman Merkez Bankası Bundesbank'ın Başkanı'ndan hükümete uyarı. Enflasyon artacak
﻿Alman Merkez Bankası Bundesbank'ın Başkanı'ndan hükümete uyarı. Enflasyon artacak
﻿Alman Merkez Bankası Bundesbank'ın Başkanı'ndan hükümete uyarı. Enflasyon artacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.