Arnavutköy’de dehşet anları: Sokak ortasında eşini böyle öldürdü

Yaşanan dehşet anları, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

Olay, dün öğlen saatlerinde Arnavutköy Taşoluk Mahallesi'nde meydana geldi. 2 yıldır boşanma sürecinde olan 35 yaşındaki Serpil Gül ile 40 yaşındaki Harun Gül, çocuklarının sünnet töreni için bir araya geldi. Ancak sabah saatlerinde, çocuklara bakma meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Harun Gül, yanında getirdiği silah ile eşi Serpil Gül’ü sokakta kovalamaya başladı. Yere düşen Serpil Gül, başından 3 el silahla vurularak ağır yaralandı ve olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen polis ve ambulans ekipleri, Harun Gül’ün ambulansın sokağa girmesine izin vermediği bilgisine ulaştı. Harun Gül, öldürdüğü eşinin başında bekleyerek polis ekiplerinin araç megafonu ile yaptığı çağrılara cevap verdi. Silahını teslim eden Harun Gül, gözaltına alındı.

Dehşet anları kamerada

Olayın dehşet dolu anları, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Görüntülerde, Harun Gül’ün Serpil Gül’ü sokakta kovalamaya başlaması ve yere düştükten sonra silahla art arda ateş etmesi yer alıyor. Ayrıca, Harun Gül’ün polise teslim edilmesi ve vatandaşların olaya müdahale ettiği anlar da görüntülendi.