7 yaşındaki çocuk hayatının şokunu yaşadı. Kaçak sünnet sonrası cinsel organında kangren oluştu

Düzenleme: Kaynak: AA
7 yaşındaki çocuk hayatının şokunu yaşadı. Kaçak sünnet sonrası cinsel organında kangren oluştu

7 yaşındaki bir çocuğun özel bir sağlık kabininde yapılan sünnet işlemi sonrası cinsel organında kangren oluştuğu bildirildi. Olayla ilgili olarak 3 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 7 yaşındaki bir çocuğun sünnet sonrası cinsel organında kangren oluştu.

Kayseri Valiliğinden, 7 yaşındaki çocuğun "kaçak sünnet soncu cinsel organından olduğu" iddiasına ilişkin açıklama yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, ulusal basın ve bazı sosyal medya platformlarında yer alan "Kaçak sünnet hayat kararttı" başlıklı habere ilişkin iddialar hakkında inceleme başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, incelenme sonucu Develi ilçesinde bulunan özel bir sağlık kabininde 18 Temmuz'da kamuda görevli H.Ç. tarafından yapılan sünnet işleminden bir süre sonra gelişen kangren komplikasyonu ile ailenin Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne başvurduğu kaydedildi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Sünnetin yapıldığı özel sağlık kabininin yetkisiz işlem neticesinde kapatıldığı ve sünnet yaptığı iddia edilen H.Ç'nin Develi Kaymakamlığı tarafından açığa alındığı belirtilen açıklamada, "Develi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında olayla ilgisi olan 3 şüpheli gözaltına alınmıştır. Adli ve idari tahkikata başlanmıştır. Hastanın tedavisine Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde devam edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

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