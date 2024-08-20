Arnavutköy’de gündüz vakti hırsızlık: Yeni evli çiftin150 bin liralık altın çalındı

Kaynak: İHA
Arnavutköy’de gündüz vakti hırsızlık: Yeni evli çiftin150 bin liralık altın çalındı

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde, iki kadının bir eve girerek 150 bin lira değerinde altın çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Ev sahibi Mehmet Şimşek, hırsızların evde kimsenin olmadığı bir anda içeri girdiğini ve altınlarla birlikte kayıplara karıştığını belirtti.

Olay, Arnavutköy Anadolu Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre, Mehmet Şimşek’in evine kimsenin olmadığı bir saatte giren iki kadın, yaklaşık 150 bin lira değerindeki altınları çalarak hızla uzaklaştı. Güvenlik kamerası kayıtlarına göre, kadınlar önce başka bir binanın girişine yönelip zillere bastı ancak kapı açılmayınca olayın gerçekleştiği binaya girip 15 dakika içinde çıkış yaptı.

Ev sahibi Mehmet Şimşek, olayı şu sözlerle anlattı: “İnşaat sektöründe çalışıyorum, olay sırasında işteydim. Evden aradılar, hırsızlık olduğunu söylediler. Eve geldim, eşyalarımızı dağıtıp altınları çalmışlar. Polis ekiplerine haber verdik, geldiler ama parmak izi bulunamadı. Eşim ve annem o sırada hastanedeydi, evde kimse yoktu. Kapı kilitliydi ama nasıl açtıklarını anlayamadık. Güvenlik kameralarından iki kadının eve girdiğini gördük, yaklaşık 150 bin TL’lik altınımız çalındı. Kimse evinde değerli eşyalarını bırakmasın, özellikle arka sokakta da bir hırsızlık yaşanmış ve orada da kamera olmadığı için hiçbir şey yapılamamış.”

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